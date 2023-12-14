CHP\'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan\'dan \'\'sayın\'\' diye bahsetti

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için, "sayın" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı tv100 canlı yayınında tepki çeken sözler kullandı. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'dan bahsederken "sayın" dedi.

ÖCALAN'DAN "SAYIN" DİYE BAHSETTİ

CHP'li Adıgüzel, "Sayın Demirtaş İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. Kandil'den belki ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı? Sayın Abdullah Öcalan da 'CHP'ye oy vermeyin.' dedi. Mektuplar gitti geldi. Kardeşi televizyona çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

MUSTAFA ADIGÜZEL KİMDİR?

Mustafa Adıgüzel, 30 Ocak 1967 Ordu Gürgentepe'de doğdu. Baba adı Ali, anne adı Hayriye'dir. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesini 1985'te bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde devam etti. Tıp Eğitimine 1987'de Cumhuriyet Üniversitesinde başlayarak, 19 Mayıs Üniversitesinde 1993'te tamamladı. İç hastalıkları uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı. Tokat, Tekirdağ, Ordu ve Fatsa'da kamu ve özel hastanelerde hekimlik, Ordu Devlet Hastanesinde yöneticilik yaptı. 25, 27 ve 28. dönemde Ordu Milletvekili seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.