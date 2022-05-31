CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması

31.05.2022 13:54

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, cumhurbaşkanlığı için gönlünden geçen adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, cumhurbaşkanlığı için gönlünden geçen adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Nazlıaka, kasım ayında bir genel seçim beklediklerini belirterek, "Erken seçim olsun ya da olmasın, biz Cumhuriyet Halk Partililer yarın seçim olacakmış kararlılığıyla, disipliniyle ve çalışkanlığıyla sahalardayız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın mimarı olduğunu dile getiren Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda 'Adalet Yürüyüşü' ile başlayan, daha sonrasında İYİ Parti'ye 15 milletvekili transfer ederek seçimlere katılması noktasında demokratik süreci ören, arkasından 31 Mart seçimlerinde ülkemizin çeşitli illerine, ilçelerine baharın gelmesini sağlayan, CHP bayrağı dikilmesi konusunda önemli birtakım kararları alan partimizin lideridir. Dolayısıyla benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı ki bu aynı zamanda ülkemizin 13. cumhurbaşkanı olacak kişidir; hiç şüphesiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

Nazlıaka, cumhurbaşkanlığı adaylığının sadece CHP'nin kararıyla değil, 6'lı masanın vereceği kararla belirleneceğini vurgulayarak, "Şu anda kurumsal olarak bunu söylemek için erken çünkü o zaman diğer 5 partinin de iradesini yok saymış konumda oluruz. Ama tekrar söylüyorum. Bizim gönlümüzden geçen aday ki o kişi cumhurbaşkanımız olacak kişidir; bunu çok net görüyoruz. Bütün anketler de bunu artık doğrular nitelikte. O kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve partililerle kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Nazlıaka, Şirinevler pazar yerini gezdi. Daha sonra Karabük merkezli yayın yapan uydu kanalı BRTV'ye giden Nazlıaka, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve çalışanlarla sohbet etti.

Aylin Nazlıaka, CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı ile Safranbolu Belediyesini de ziyaret etti.

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan, cumhurbaşkanı adayı açıklaması

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Kaynak: AA

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