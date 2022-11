CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Kasım sonunu bekleyin, Kılıçdaroğlu uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı paylaşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak'ın açıklamalarında en dikkat çekici kısım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son haftalardaki yurt dışı ziyaretleri oldu.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ BORCU 444 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin dış borcunun 444 milyar dolara çıktığını söyleyen Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Adana'da vatandaşlara simit dağıtmasını eleştirerek, " Çay, simit hesabıyla hükümet oldular. Millette çay, simit alacak hal bırakmadılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan ellerinde simitle poz veriyorlar, millete simit dağıtıyorlar. İş başına geldikleri 2002'de, Türkiye'nin dış borcu 132 milyar dolardı. Bugün dış borcumuz 444 milyar dolar. İş başına geldiklerinde ülkemizde her bebek, payına düşen 1998 dolar dış borçla doğuyordu. Bugün doğan her bebek, 5 bin 219 dolar dış borçla dünyaya gözlerini açıyor. 2002'de AK Parti iş başı yaptığında ülkemizde tüketici enflasyonu yüzde 29,7 idi, bugün yüzde 85,5. Üretici enflasyonu yüzde 30,8 idi, bugün yüzde 157,7. 'Bundan böyle enflasyon daha yukarı çıkmaz' dediler. Milletimizi, görülmemiş bir enflasyona ezdirdiler" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU BÜYÜK KOLASİYONUN TEMELLERİNİ ATTI"

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında çok önemli ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyen CHP Sözcüsü Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız bir süredir çok önemli dış temaslar gerçekleştiriyor. İlkin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın sayılı üniversitelerine, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Dünya çapında Türk bilim insanlarımızı, laboratuvarlarında ziyaret etti. Yaptıklarını inceledi. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında gerçekleştireceğimiz, bilim, teknoloji, hamlesi için oluşturacağımız büyük koalisyonun temellerini attı" dedi.

CHP LİDERİ'NİN İNGİLTERE ZİYARETLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de yatırım grubu ve fon yöneticileriyle görüştüğünü belirten Öztrak, "Geçtiğimiz hafta da Sayın Genel Başkanımız, bu sefer İngiltere'de, bunun girişimci ayağının geliştirilmesi ve finansmanı konularında çok önemli temaslarda bulundu. Dünya genelinde 5 trilyon dolarlık yatırımı yöneten, önemli yatırım bankalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde, 100 milyar sterlinlik yeni teknoloji ve risk sermayesi yatırımı olan 14 fon yöneticisiyle, 342 milyar dolarlık fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan önemli bir yatırım grubuyla da görüştü. Tüm bu ziyaretlerin çok önemli ve stratejik bir amacı var. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'mizin, 4'üncü sanayi devrimini kaçırmasına müsaade etmemeye son derece kararlı" şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMASINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK"

Kasım sonunu işaret eden Faik Öztrak, "Bizim hayalimizdeki Türkiye, dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendine çeken, refah seviyesini hızla artıran, gelirin adil paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye'dir. Tüm Türkiye, kasım sonunu, aralık başını beklesin. Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak" dedi.

"SİYASETTE NEREDE SOYUNDUYSANIZ ORADA GİYENECEKSİNİZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini HDP'ye götürmesinin ilgili parti içinde tepkilere neden olduğu iddialarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Milletimizin oyuyla seçilip parlamentoya gelen her partiyle görüşmek demokrasinin gereğidir; ama siyasette tutarlı olmak da esastır. Siyasette nerede soyunduysanız, orada giyineceksiniz."