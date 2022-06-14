CHP'li Salıcı: "Canan Kaftancıoğlu, Fiilen İl Başkanlığı Görevini Sürdürecektir" - Son Dakika
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CHP'li Salıcı: "Canan Kaftancıoğlu, Fiilen İl Başkanlığı Görevini Sürdürecektir"

14.06.2022 17:07
CHP'li Salıcı: "Canan Kaftancıoğlu, Fiilen İl Başkanlığı Görevini Sürdürecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Canan Kaftancıoğlu’nun ‘üyeliğinin sonlandırıldığına’ ilişkin yazısı bizim için siyaseten yok hükmündedir. Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, " Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Canan Kaftancıoğlu'nun 'üyeliğinin sonlandırıldığına' ilişkin yazısı bizim için siyaseten yok hükmündedir. Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğini düşürmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Merkezimize, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun 'Siyasi parti üyeliğinin sonlandırıldığını' bir yazı ile bildirmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk bürolarında değil bir ulusun özgürlük ve tam bağımsızlık hedefiyle, Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağını, Kurtuluş Savaşımızdan, sosyal adaletten, emek mücadelesinden alan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, üye formu doldurularak katılınan bir siyasi partiden çok, gönül bağıyla dahil olunan bir siyasi mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağı, sadece bir resmi üyelik değildir. Bu gönül bağı inançtır, yürektir, emektir, mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi, ulu bir çınar gibi yüzyıldır aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin her ferdinin özgürlük ve refahı için mücadele veren bir partidir.

"SİYASETEN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Canan Kaftancıoğlu'nun 'üyeliğinin sonlandırıldığına' ilişkin yazısı bizim için siyaseten yok hükmündedir. Genel Merkezimize gönderilen yazı, iktidar baskısı altındaki yargının, sözde kararının hukuksal sonucunu bildirmekten öte bir anlam ifade etmemektedir. Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP'li Salıcı: 'Canan Kaftancıoğlu, Fiilen İl Başkanlığı Görevini Sürdürecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Salıcı: "Canan Kaftancıoğlu, Fiilen İl Başkanlığı Görevini Sürdürecektir" - Son Dakika
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