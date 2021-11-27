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CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması

27.11.2021 15:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP ve Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerde iktidar olacağını belirterek, "Parlamento çoğunluğunu sağlayacak ve Millet İttifakı'nın belirlediği cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP ve Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerde iktidar olacağını belirterek, "Parlamento çoğunluğunu sağlayacak ve Millet İttifakı'nın belirlediği cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Salıcı, tadilatı tamamlanan CHP Bursa İl Başkanlığı binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçen hafta ticaretin neredeyse gerçekleştirilemediğini savundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu öne süren Salıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye, öyle bir noktaya geldi ki artık yarım simit satan simitçiler, taze ekmekle bayat ekmeği ayrı fiyatlandıran fırınlarımız var. Ekmek fiyatının 3-4 liraya doğru gideceğini fırıncılar söylüyor. Dönüp bakıyoruz, çalışanların maaşında bir artış var mı? Asgari ücretle çalışanlar nasıl geçinsin? Esnaf, sattığı malın yerine yeni malı aynı fiyattan koyamayacağını bile bile nasıl bu ülkede hayatını devam ettirsin? Bunların hiçbirinin cevabı yok ama hamaset, küfür, insanlara hakaret diyorsanız iktidar kanadında hepsi var."

Salıcı, vatandaşların soğan ekmek yediğini iddia ederek, "Simit çay hesabıyla iktidara gelenler bugün diyorlar ki 'Biz soğan ekmek yemeye hazırız.' Kusura bakmayın, vatandaşımız uzun zamandan beri soğan ekmek yiyor. Sizin sarayda oturanların, sarayın etrafında ballı ihaleler alanların, o beşli çeteye iş güç verenlerin soğan ekmek yeme zamanı çoktan geldi de geçiyor. Bu ülkede soğan ekmek yenecekse siz yiyeceksiniz, vatandaş yemeyecek." diye konuştu.

Salıcı, partisinin zorlu kış şartlarında halkı korumak için kara kış fonu oluşturulması çağrısını yineledi.

"O sandıklar, ilk seçimde Millet İttifakı'ndan gelecek oylarla patlayacak"

Türkiye'nin seçime gitmesi gerektiğini savunan Salıcı, şöyle konuştu:

"İktidarı zorlamak için 4 Aralık'ta Mersin'de miting yapacağız ama görünen o ki iktidar, valilik bizim yapacağımız mitingden rahatsız olmuşlar. İki ay önce Tayyip Erdoğan'a verdikleri miting alanını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermekten imtina ediyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı değil mi Tayyip Erdoğan? Bir parti genel başkanına Mersin Cumhuriyet Meydanı'nı veriyorsanız Türkiye'nin kurucu partisi, Atatürk'ün partisi, geleceğin iktidarının partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na da aynı meydanı vermeniz lazım."

"CHP ve Millet İttifakı, önümüzdeki seçimlerde iktidar olacak." diyen Salıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Parlamento çoğunluğunu sağlayacak ve Millet İttifakı'nın belirlediği cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak. Bu ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın politikalarıyla tanıştıracak. Vatandaşlarımızın açlıktan, yoksulluktan sıkıntı çekmesini engelleyecek bir düzen kuracak. Ne kadar yalanlar üretirseniz üretin, ne kadar hakaret ederseniz edin, biz soğukkanlı bir şekilde kimseyi üzmeden, bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak o sandığı vatandaşımızın önüne getireceğiz.

O sandıklar, ilk seçimde Millet İttifakı'ndan gelecek oylarla patlayacak."

Konuşmanın ardından parti binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile çok sayıda partili katıldı.

CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması
CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması
CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması
CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı, İktidar, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Salıcı, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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