CHP'li Sarıbal, çiftçiye destek yerine 3 trilyonun faize verilmesini eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal, çiftçiye destek yerine 3 trilyonun faize verilmesini eleştirdi

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CHP\'li Sarıbal, çiftçiye destek yerine 3 trilyonun faize verilmesini eleştirdi
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CHP'li Sarıbal, kuru üzüm, narenciye ve zeytinde üreticinin gelir kaybı yaşadığını, bazı ürünlerin dalında alıcı bulamadığını söyledi. Sarıbal, çiftçiye destek yerine 3 trilyonun faize verilmesini eleştirip mandalina ve portakalın okullarda dağıtılmasını önerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "İthalata verilen paranın çok az bir kısmıyla çiftçi ayakta kalır; gelecek sene de üretimine devam eder. Fon vurgununu kamu kaynaklarıyla gidermeye çalışıyorsunuz, 3 trilyon faize veriyorsunuz; neden çiftçiye yok, neden çiftçi mağdur?" dedi.

CHP'li Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, kuru üzümden sofralık ve şaraplık üzüme kadar üreticilerin ağır bir gelir kaybıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, Manisa'da kuru üzümde maliyet ve fiyat beklentisinin alım fiyatlarının altında kaldığını ve daha da gerilediğini söyledi. Sofralık üzümde de fiyatların 10-12 lira düzeyine düştüğünü belirten Sarıbal, bazı bölgelerde bu fiyatlardan bile alıcı bulunamadığını kaydetti.

Narenciyede de yüksek rekolteye rağmen ürünün dalında alıcı bulamadığını belirten Sarıbal, kilogram başına 5-7 liralık fiyatların hasat giderlerini bile karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Kamu kurumlarının devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, üreticiden alınacak mandalina ve portakalın okullarda öğrencilere dağıtılabileceğini belirterek, "Halkımız meyve yesin" dedi.

Zeytinde de yüksek rekoltenin üreticinin kazancına dönüşmediğini ifade eden Sarıbal, yağlık zeytinde fiyatların 10 liraya kadar düştüğünü, bazı üreticilerin hasat yapamadığını söyledi. İhracatta pazar kayıpları, yükselen nakliye maliyetleri ve sınır kapılarında sorunlar yaşandığını kaydeden Sarıbal, üreticinin ve ihracatçının bunlarla tek başına mücadele edemeyeceğini belirterek, "İthalata verilen paranın çok az bir kısmıyla çiftçi ayakta kalır. Gelecek sene de üretimine devam eder. Fon vurgununu kamu kaynaklarıyla gidermeye çalışıyorsunuz, 3 trilyon faize veriyorsunuz; neden çiftçiye yok, neden çiftçi mağdur? Fon yolsuzluğu, kapsamlı suçlar içerisine alındı. Israrla, 'Örgütlü suçlar kapsamı içine alınmalı' dedik. Örgütlü suçlar yerine kapsamlı suçlar içine alındı. Taraflar belli, kitleler etkilenmiş; bundan daha büyük suç örgütü nasıl olunur. Ödendiği söylenilen 97,3 milyar parayı hangi kaynaktan ödediniz. Neden açıklamıyorsunuz?" dedi.

Kaynak: DHA
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