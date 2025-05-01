CHP\'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezlerde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

BARİKATI AŞMAK İSTEDİ

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

POLİSLE ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı.

"BURADA FİİLİ GÖZALTINDAYIM"

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede esnasında CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ekipler tarafından çembere alındı. Polis kalkanları ile çevresi sarılan Suiçmez yaşananlara "Burada fiili gözaltındayım" sözleriyle tepki gösterdi.