CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı - Son Dakika
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Politika

CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

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İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim'e çıkmak isteyenlerle polis ekipleri arasında büyük bir arbede yaşandı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı dakikalarda CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de polisler tarafından çembere alındı. Suiçmez yaşananlara "Burada fiili gözaltındayım" cümlesiyle tepki gösterdi.

01.05.2025 13:58
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İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezlerde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

BARİKATI AŞMAK İSTEDİ

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

POLİSLE ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı.

"BURADA FİİLİ GÖZALTINDAYIM"

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede esnasında CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ekipler tarafından çembere alındı. Polis kalkanları ile çevresi sarılan Suiçmez yaşananlara "Burada fiili gözaltındayım" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP\'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

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Son Dakika Politika CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Sessiz Adam:
    Sıkım sıkım işlerin altından hep CHP çıkıyor 186 53 Yanıtla
  • Elisa21:
    TRABZON MİLLETVEKİLİ İSTANBUL DA NE İŞİN VAR İSTANBUL JOP U DAHA KALIN HERALDE ONDAN 176 57 Yanıtla
    Etirol Orhan:
    cok heveslı gorunuyon bak ıstersen tadına 0 0
  • Erdogan Metin:
    Chp bir ulusal tehtit haline gelmiştir 143 47 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Kutlamami yoksa mitingmi ? Ona bakmak lazim. 132 20 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    Ülkenin huzurunu kim bozarsa kim bozmak istiyorsa kim bu ülkeyi kötülüyorsa gereken yapılması gerekiyor çünkü bu bonkörler bu ülke düşmanları başka türlü anlamaz 122 24 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Kutlama ayagına ortalıgı karıştıracaksınız marulun yaptagını yediniz sapına gelince meliyonuz 100 28 Yanıtla
  • Teona ışık:
    Amaç 1 Mayısı kutlamakmı?Neden illede neden her yıl Taksime gitmek için polisimize eziyet ediliyor? Yasakmı sizi cezbediyor? Amacınız işçi haklarıysa verdiğiniz mesajın içeriği önemli olması gerekmiyormu?Sorunsuz olaysız bir olayı neden gerçekleştirmek istemiyorsunuz?Ülkeyi yormayın bırakın artık yeter kavga gürültü den bıktık! 101 17 Yanıtla
  • Mehmet Aslantürk:
    Ben sayın cumhurbaskanin yerinde olsam bu CHP yi sürekli kayıp ettikçe ağlayan zirlayan sokak çağrıları yapan partiyi ve mensublarini defederdim 68 26 Yanıtla
  • Halis demir:
    HIRSIZZ VARR EKREM TOKATLADI 40 13 Yanıtla
  • 6490203:
    selam alikin sayın bayan bakanım 4 40 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    YAVV SEN BİR VEKİLSİN SOKAK GÖSTERİSİNDE İŞİN NE ÇAPULCU GİBİ BİRAZ EDEP BİRAZ HAYA İNSAN BÖYLESİNİ NEDEN VEKİL YAPARKİ 25 9 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    BU CAHAPE VEKİLERİ KOMÜNİST DÜŞÜNCEDEN DAHA TEHLİKELİ HAL ALMIŞTIR EN AZINDAN KOMÜNİSTLERİN BİR DURUŞU VE KARAKTERİ VAR .BUNLAR CİBİLLİYETSİZ KARAKTERSİZ BİR YARATIK KONUMUNDADIR. 25 8 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ben vekil olsam oldugum.sehir dsnda ne bi eyleme destek. Veririm ne baska bsey köyleri gezer ordaki skintilari varsa gerekli yerlerden ywrdim isterim vekillik kucuk skintilari çozmektir gdip eylemlere destek verip gencleri gaza getirmek degil 20 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    o zaman bu bayram degil.. bayramlar kutlanmaz mi.. dahasi memura bayram bu.. iscilerin cogu calisiyor zaten.. 1 mayis memur bayrami diyelim adina .. 8 8 Yanıtla
  • blackstyle man:
    CHP nin karadeniz Rum Milletvekili çemberin içinde kalmış 9 7 Yanıtla
  • Murat Avci:
    herkes üslubuna dikkat etmesi gerekir, bu memlekette herkes bu ülke vatandası. 4 9 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Yahu iyilikten de anlamıyorsun kalabalıkta ezilirsin diye korumuşlar fena mı olmuş 9 4 Yanıtla
  • Mustafa Cam:
    Bu kadar trolü idare etmek ayrı bir başarı valla.. Tebrikler.... hep bir ağızdan aynı cümleler... 5 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı - Son Dakika
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