CHP'li Zeybek: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Zeybek: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

CHP\'li Zeybek: Suriye\'nin toprak bütünlüğü korunmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kilis'te yaptığı konuşmada Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Zeybek, CHP'li belediyelerin geçmiş dönem borçlarına ve hükümetin bu konuda izlediği politikalara da eleştirilerde bulundu.

06.12.2024 14:45  Güncelleme: 15:25
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İçinden geçtiğimiz süreç içinde CHP olarak biz sadece Suriye'de değil; bütün coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında, halkların kardeşliğine ve barış içinde yaşamasını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlak suretle korunması gerektiğine yürekten inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin il belediye başkanları toplantısına katılmak üzere Kilis'e geldi. Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya Zeybek'in yanı sıra çevre illerdeki CHP'li belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Gökan Zeybek, Suriye'nin içinde bulunduğu siyasal çatışma durumundan en fazla etkilenen illerin başında Kilis'in geldiğini belirterek, "Kilis'imize ve ilçelerine düşen bombaların yarattığı bütün bu endişeli ortam içinde öncelikle vakur davranan Kilis halkını yürekten kutluyorum. Ülkeyi yöneten siyasal iktidarın başından beri yanlış kurduğu Suriye ve Orta Doğu politikalarının doğal sonucu olarak bölgedeki yaşanan gelişmeler güvenlik endişesini taşıyan çok sayıdaki Suriyeli sığınmacının ülkemize girişine ve ülkemizin değişik coğrafyalarına ama en çok da Kilis, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, İstanbul gibi kentlerde yönetilemeyecek bir nüfus sayısına ulaşmasına yol açmıştır. İçinden geçtiğimiz süreç içinde CHP olarak biz sadece Suriye'de değil; bütün coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında, halkların kardeşliğine ve barış içinde yaşamasını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlak suretle korunması gerektiğine yürekten inanıyoruz" dedi.

'SGK'NIN PRİM ALACAKLARININ TOPLAMI 960 MİLYAR LİRA'

Zeybek, CHP'li belediyelerin geçmiş dönemden kalan borçlarının yayınlanması ile ilgili de "10-20 yıl boyunca bir kez bile akıllarına gelmeyen Sosyal Güvenlik Kurumu prim aidatları ve vergi borçları nedeniyle hiçbir işlem yapmayan iktidar, içinden geçtiğimiz süreç içinde ekonomiyi sürüklediği çıkmazdan belediyelerin geçmiş döneme ilişkin, AK Parti'li belediye başkanlarının bırakmış olduğu borçları halkın iradesiyle göreve gelen ve ekonomik sıkıntı içinde olan ülkemizde gelirleri giderek azalan belediyelerden önce icra yoluyla almaya kalkışmış, bu da yeterli olmayınca Hazine ve İller Bankası'ndan gelen payları yüzde 40'lara, bazen daha da yüksek oranlarda kesinti yaparak belediyelerin elini, kolunu bağlamaya çalışmaktadırlar. Peki, gerçekten bu alacakları Sosyal Güvenlik Kurumu primi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik açmazı çözecek büyüklükte mi? Türkiye'de ekim ayı itibarıyla SGK'nın prim alacaklarının toplamı 960 milyar lira. Bunu sadece yüzde 6 kadarı CHP'li belediyeler tarafından gecikmiş ya da ödenmemiş. Bu belediyelerimizin yüzde 60'ını da bu seçim döneminde kazandığımızı düşünürseniz; nasıl bir algıyla ülkeyi yalanla, iftirayla kandırdıkları ortaya çıkıyor. Kilis'ten sesleniyorum; sosyal güvenlikten sorumlu bakana, CHP'li belediyelerin geçmiş dönemden kaynaklanan borçlarının listesini yayınlıyorsunuz da o 960 milyarın 60 milyarını açıkladın, geriye kalan 900 milyar devlete bu SGK prim borçlarını ödemeyen yandaş müteahhitlerini, şirketlerini açıklamayı neden bir dakika bile düşünmüyorsun? Amaç belli. Göreve gelen CHP'li belediyelerin İller Bankası ve Hazine paylarından bu borçları tahsil edip, yandaşları için uzun vadeli yapılandırmayı çıkarmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Gökan Zeybek, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Kilis, Son Dakika

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