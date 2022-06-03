CHP lideri Kılıçdaroğlu, cevapladı: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, cevapladı: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu?

03.06.2022 13:18
CHP lideri Kılıçdaroğlu, cevapladı: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, konuk olduğu bir televizyon programında 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerinin konuşulup konuşulmadığı soruldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu soruya "Belediye başkanlarının adaylığına ilişkin herhangi bir konu gelmedi" cevabını verdi.

Millet İttifakı'nın 2023 Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde hangi adayı çıkaracağı merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI SORULDU

Kılıçdaroğlu'na programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında olup olmadığı soruldu.

"BÖYLE BİR KONU GÜNDEME GELMEDİ"

Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.

"CHP YÖNETİCİLERİNİN İSTEKLERİ TEMENNİDEN ÖTEYE GEÇMEZ"

CHP'li bazı isimlerin kendisini Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temenniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, cevapladı: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? - Son Dakika
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