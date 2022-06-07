CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız

07.06.2022 15:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diye bağıran öğrencilere seslendi. Kılıçdaroğlu, "O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün Kayserili gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Onlar emin olun Türkiye Cumhuriyetini büyütecek olanlardır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündem maddeleri arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin öğrencileri de vardı.

"TEK TEK ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Bahar Şenlikleri'nde İzmir marşını okuyan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Artık hiçbir yer kale değildir, her yerde, her ortamda CHP vardır, göreceksiniz Kayseri'de, Konya'da, 81 ildeki tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün Kayserili gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Onlar emin olun Türkiye Cumhuriyetini büyütecek olanlardır" dedi.

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