CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız

Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündem maddeleri arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin öğrencileri de vardı.

"TEK TEK ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Bahar Şenlikleri'nde İzmir marşını okuyan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Artık hiçbir yer kale değildir, her yerde, her ortamda CHP vardır, göreceksiniz Kayseri'de, Konya'da, 81 ildeki tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün Kayserili gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Onlar emin olun Türkiye Cumhuriyetini büyütecek olanlardır" dedi.