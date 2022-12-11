CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesine çok sert sözler: Burada rezil bir tertip var

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızıH.K.G'yi evlendirdiği veH.K.G'nin yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiası Türkiye'de infial yaratırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da skandala ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDA ÇOK AZ BÖYLESİ BİR ÖFKEYLE DOLDUM"

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sert bir üslup kullanmasıyla ilgili soruya, "Evet, haklısınız. Bu haber ortaya çıktığı andan itibaren olayı yakından takip ettim. Her safhası hakkında bilgi sahibi olduk. Ben de herkes gibi büyük bir öfkeye kapıldım. Hatta hayatımda çok az böylesi bir öfkeyle dolduğumu açıkça söyleyebilirim. Ancak süreci gerek çocuğumuzun durumunu gerekse de hukuki sürecin sağlıklı işlemesini gözeterek özel bir hassasiyetle izledim" dedi.

"BURADA REZİL BİR TERTİP VAR"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, Buradaki tablo, birkaç günlük tepki ve infial ile geçilecek bir tablo değil. Burada rezil bir tertip var. Çocuğumuzun ayan beyan ifadelerini inceleme gereği bile duymayan savcıdan sahte kemik ölçümü yaptıran kişilere, olayın vahametini gölgelemek için inancımızı öne süren medya kuruluşlarına ve sosyal medya elemanlarına kadar büyük bir tertip söz konusu. Önce bunu görmek gerekir. Türkiye ayağa kalkmıştır. Bu ülkenin vicdanı, haysiyeti ve geleceği söz konusudur. Şimdi de çıkmışlar "bu mesele siyaset üstü" diyorlar. Bu içimizi yakan, nefesimizi kesen durum, bizzat siyasetin ana konusudur. Kadınların, çocukların şiddete ve istismara karşı korunmasından daha önemli bir siyasi konu yoktur. Bunu çözmeyen siyaset, buna sessiz kalan siyaset çok açık söylüyorum; Bu suçların ortağı olur" ifadelerini kullandı.