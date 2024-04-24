CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

Geniş Video İzle

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" sözleriyle Özgür Özel'i övdü.

24.04.2024 21:13  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'le görüşmesinde bir süre Almanca konuştu. Özel'le tokalaşan Steinmeier, "Perferct German" diyerek övdü.

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

ÖZEL VE STEINMEIER GÖRÜŞTÜ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

ÖZEL ALMANCA KONUŞTU: PERFECT GERMAN

CHP lideri Özel görüşmenin başında Steinmeier'le tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" diyerek Özgür Özel'in Almancasını övdü.

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı. Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier\'den övgü gecikmedi

Frank-Walter Steinmeier, Walter Steinmeier, Özgür Özel, Almanya, Ankara, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çengelköylü: Ah birde arapçayı öğrensede ortadoğuya doğru açılsaydı belki sonunda hafız olurdu 26 47 Yanıtla Oguz null: onu yapan Cook var 1 0
  • My Way: Tabiki bülbül gibi şakırsın ne de olsa atalarınla konuşuyorsun 19 43 Yanıtla
  • Alper Elma: Haylaz Çocuk ufaktan Almanca konuşmuş ppp 7 25 Yanıtla
  • Sabri İnce: Rahmetli Barış Manço ,Japonya konserinde sahnede İngilizce ile konuşmuş. japon yetkililer müdahale ederek, "Japonca biliyorsanız japonca konuşun ,bilmiyorsanız ana diliniz türkçeyi konuşun biz tercüme ederiz" şu hale bakın ev sahibi iken misafin dilini konuşuyor . Be adam Ana dilin Türkçe ile konuş ,onlar senin dilini tercüme etsin. 12 10 Yanıtla
  • Cihana Alp: Beden dili dersi al Danışmanın olabilirim 6 7 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Ell arbi mafiii mafiii. 2 4 Yanıtla
  • Sabri İnce: İm sorry ,im okey :))) 4 2 Yanıtla
  • imre Tökeli: yalan haber.. Almanca da German diye bir kelime yok 4 1 Yanıtla

21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 22:01:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement