CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier\'den övgü gecikmedi

Sabri İnce:

Rahmetli Barış Manço ,Japonya konserinde sahnede İngilizce ile konuşmuş. japon yetkililer müdahale ederek, "Japonca biliyorsanız japonca konuşun ,bilmiyorsanız ana diliniz türkçeyi konuşun biz tercüme ederiz" şu hale bakın ev sahibi iken misafin dilini konuşuyor . Be adam Ana dilin Türkçe ile konuş ,onlar senin dilini tercüme etsin.