CHP lideri Özel: "Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur" - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: "Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur"

CHP lideri Özel: "Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile yaptığı görüşmenin Türkiye demokrasisi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin demokrasi için felaket olduğunu ifade eden Özel, tartışabilen ve anlaşabilen bir çizgide kalmalarının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, deprem bakanlığı kurulması ve siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep edilmesi gerektiğini söyledi.

03.05.2024 17:34  Güncelleme: 18:14
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CHP lideri Özel: "Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile parti genel merkezinde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve CHP Genel Başkanı Özel, 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur"

Kamuoyunun gündeminde olan meseleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde konuşma imkanı bulduğunu dile getiren Özel, "Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi dinledi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur. 1977 ile 1980 arası iktidarla ana muhalefetin el sıkışmadığı, konuşmadığı bir dönemdi. Türkiye'de de ana muhalefetle iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar, tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ettiğini aktaran Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürünün eski büyükelçi olması nedeniyle Sezer'den heyette bir büyükelçi görevlendirmesi tavsiyesi aldığını söyledi.

"İsim tercihini elbette ben yaptım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın heyette bulunduğunu hatırlatan Özel, "İki büyükelçinin görüşme ile ilgili not tuttukları bir süreci hep birlikte yaşamış olduk. İsim tercihini elbette ben yaptım. Milletvekili grubumuzdaki tek büyükelçidir kendisi. Bir büyükelçiyi görevlendirme önerisi, kendi deneyimleriyle takdirleriyle Ahmet Necdet Sezer'in doğrudan bana teklifiyle olmuştur" dedi.

"Partimizden talep olduğu takdirde deprem bakanlığına bir bakan yardımcısı vermeyi sorumluluk olarak görüyorum"

Türkiye'nin beka sorununun deprem olduğunu vurgulayan Özel, deprem bakanlığı kurulmasını önemsediğini belirterek, "Türkiye'de herkes kendine göre bir beka sorunu tarifi yapıyor. Kimi CHP'yi beka sorunu görüyor, kimi bir siyasi partinin bir belediyeyi kazanmasını beka sorunu görüyor, kimi bir başkasında beka sorunu görüyor ama Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından bir tanesi hazırlıksız yakalanılacak olan İstanbul depremidir. İstanbul depreminde milyonlarca kişi ölebilir. İstanbul depremi yaşandığında eğer tam hazır değilsek Türkiye ekonomisi çöker. Türkiye'nin finans dünyasıyla irtibatı kesilir. Türkiye'nin en önemli şirketlerinin yöneticilerini ve o şirketlerin yönetim merkezlerini kaybederiz. Türkiye'nin Avrupa'yla Asya arasındaki bağlantısı ortadan kalkabilir. O şehre insani yardım ulaştırmak da imkansız hale gelebilir. Bu mesele ne iktidarın tek başına bir meselesidir, ne o kenti yöneten belediyenin tek başına çözebileceği bir meseledir ne de muhalefete muhalefet alanı tanıyacak bir durumdur. Meselenin kendisi ülke için bir beka sorunudur. Bunun için de Erdoğan'a deprem üzerine ismi doğrudan 'Deprem Bakanlığı' olarak konur mu yoksa 'Doğal Afetlerle Mücadele ve Depreme Hazırlık Bakanlığı' mı olur? Ama bir bakanlık kurmasını önerdim, dahasını da önerdim. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etmesi durumunda ben partimden bir bakan yardımcısını görevlendireceğimi, deprem meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın, siyasetin kısır tartışmalarının dışına çıkarmanın ve bir beka sorununu el birliğiyle ortadan kaldırmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundum. Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti, not aldırdı. Ancak bu konuda anayasa gereği, yeni bakanlık kurulması kendi yetkisindedir. Nasıl bir adım atacağını bilmiyorum. Partimizden talep olduğu takdirde deprem bakanlığına bir bakan yardımcısı vermeyi de siyasi açıdan değil, insani açıdan almamız gerekli bir sorumluluk olarak görüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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