CHP Lideri Özel, Şükran Kütükçü ile Çalışmaya Devam Kararı Aldı

CHP lideri Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı Şükran Kütükçü'yle devam kararı aldı. Özel, Şükran Kütükçü'nün deneyim ve liyakatine güvendiğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SÜRPRİZ KARAR

Değişimcilerin kurultay zaferinden sonra bütün gözler, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün yerine kimin geleceğine çevrilmişti. Bu görev için çeşitli isimler ileri sürülürken CHP lideri Özel, yakın çalışma arkadaşlarına sürpriz bir karar açıkladı.

"GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ HER TÜRLÜ DENEYİME SAHİP"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şükran hanımla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Şükran hanım, görevinin gerektirdiği her türlü deneyime, liyakate ve devlet geleneğini yıllarca kamu görevlerinde sindirmiş bir arkadaşımız" dedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN OLUMLU TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sürpriz kararı yakın çalışma arkadaşlarından olumlu tepki aldı.