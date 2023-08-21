CHP'den "Mansur Yavaş'ın yerine alternatif aranıyor" iddialarına yanıt - Son Dakika

CHP'den "Mansur Yavaş'ın yerine alternatif aranıyor" iddialarına yanıt

Son Güncelleme: 21.08.2023 15:04

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine CHP eski Ankara Milletvekili Levent Gök'ün parti yönetimine önerildiği iddiası yalanlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, belediye başkan adaylıklarının gündemlerinde olmadığını ve Mansur Yavaş'ın halk memnuniyetinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, İYİ Parti ile İzmir üzerinde herhangi bir pazarlık yapılmadığı da vurgulandı.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine CHP eski Ankara Milletvekili Levent Gök'ün parti yönetimine önerildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"MANSUR BAŞKAN'IN YERİNE ADAY ARAYIŞIMIZ YOKTUR"

CHP Genel Merkezi'nin şu anda kurultay çalışmalarına yoğunlaştığını ve Türkiye'nin hiçbir ili için belediye başkan adaylığı konusunun gündemlerinde olmadığını belirten Zeynel Emre "Parti yönetiminin şu anda öncelikli konusu Tüzük değişikliği ve kurultay çalışmaları oluşturuyor. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylıklarını şu ana kadar hiç gündemimize almadık. Bu daha sonraki bir konu. Partimiz belediye başkanları hakkında halk memnuniyetini ölçen araştırmaları düzenli olarak yaptırıyor. Bu araştırmalarda on bir büyükşehir belediye başkanımızın çalışmalarından memnuniyet oranı oldukça yüksek çıkıyor. Hele hele Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş en üst sırada çıkıyor ki, bu kadar beğenilen bir belediye başkanının yerine aday arayışına girmek çok anlamsız olur. Ne genel başkana bu yönde bir öneri gelmiştir ne de böyle bir önerinin kabul edilebilirliği vardır. Sayın Genel Başkanımız bu haberden rahatsız olduğunu iletti. Kesinlikle Mansur Başkan'ın yerine bir aday arayışımız yoktur" dedi.

"İZMİR'İ PAZARLIK KONUSU YAPMAYIZ"

İYİ Parti ile bazı il ve ilçe pazarlıklarının el altından yürütüldüğüne ilişkin haberlere ilişkin de konuşan Emre, "Öyle haberler kulis diye çıkıyor ki, şaşırıp kalıyoruz. İYİ Parti'nin bizden İzmir'i istediğine ilişkin haberler de bu kulis haberlerinden biri. Kesinlikle doğru değil. Bu parti ile ne açık ne örtülü bir belediye pazarlığı yapılmış değildir. Hele hele İzmir'i pazarlık konusu yapmak olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den 'Mansur Yavaş'ın yerine alternatif aranıyor' iddialarına yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den "Mansur Yavaş'ın yerine alternatif aranıyor" iddialarına yanıt - Son Dakika
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