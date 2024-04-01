CHP Mersin\'de 8 belediye başkanlığı kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Dün yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Mersin'de kazanan belediye başkanları belli oldu. Buna göre 1 milyon 392 bin 176 kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte, 1 milyon 99 bin 143 kişi sandık başına gitti. Seçime katılım oranının yüzde 78.95 olduğu Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li mevcut başkan Vahap Seçer, geçerli oyların yüzde 59.52'sini alarak yeniden seçildi. Seçer, 625 bin 102 oy alırken, en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Serdar Soydan 326 bin 41 oyda kaldı.
Akdeniz'de DEM Parti kazandı
Mersin'in merkez ilçelerinden Akdeniz Belediye Başkanlığını ise DEM Parti adayı Hoşyar Sarıyıldız kazandı. Sarıyıldız, 47 bin 843 oy ile yüzde 36.92'lik bir orana ulaşırken, mevcut başkan Cumhur İttifakı adayı Mustafa Gültak 39 bin 375 oy aldı. Anamur ilçesi de el değiştiren bir başka belediye başkanlığı oldu. CHP'nin adayı Durmuş Deniz, geçerli oyların 23 bin 64'ünü alarak, 16 bin 140 oy alan mevcut başkan MHP'li Hidayet Kılınç'ın önünde seçimi tamamladı. Aydıncık ilçesinde de belediye başkanlığı AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'nin adayı Özkan Kılıçarpa 3 bin 935 oyla yeni belediye başkanı oldu.
Bozyazı ilçesinde belediye başkanı değişmedi. Mevcut Başkan MHP'li Mustafa Çetinkaya, 6 bin 642 oy alarak yeniden belediye başkanlığına seçildi. İYİ Parti adayları Mehmet Fatih Sofu 3 bin 23 oy alarak Çamlıyayla Belediye Başkanlığına, Murat Orhan ise 19 bin 872 oy alarak Mut Belediye Başkanlığına seçilen isimler oldu. MHP'li adaylar Mustafa Kara 38 bin 893 oyla Erdemli Belediye Başkanlığına, Fatih Önge ise 6 bin 316 oyla Gülnar Belediye Başkanlığına seçildi.
Mezitli ilçesinde CHP adayı Ahmet Serkan Tuncer 72 bin 578 oy alarak yeni belediye başkanı olurken, aday gösterilmeyince partisi CHP'den istifa ederek seçimlere bağımsız aday olarak katılan Neşet Tarhan 7 bin 91 oy alabildi. CHP'nin diğer adayları Mustafa Turgut 45 bin 274 oyla Silifke Belediye Başkanlığını, Ali Boltaç 88 bin 415 oyla Tarsus Belediye Başkanlığını, Abdurrahman Yıldız 76 bin 476 oyla Toroslar Belediye Başkanlığını ve Abdullah Özyiğit de 88 bin 227 oyla Yenişehir Belediye Başkanlığını kazanan isimler oldu. - MERSİN
Son Dakika › Politika › CHP Mersin'de 8 belediye başkanlığı kazandı - Son Dakika
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından veda konuşması gerçekleştirdi. Yılmaz, kazananlara hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP'den aday olan Mehmet Ali Yılmaz ikinci dönem belediye başkanlığını kazandı. Yılmaz, en yakın rakibine 4 bin 5 fark attı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kayınpederi İlhan Pektaş'ın cenaze töreni Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi isim katıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin tamamını kazanan DEM Parti, seçim sonuçlarını kutladı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, AKP'li kayyumlarına ders verdiklerini belirterek, bu sonuçların bir daha AKP'li kayyumlara fırsat vermeyeceğini söyledi.
Zonguldak'ta, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen polis ve jandarma uygulama ve faaliyetleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Bu süre zarfında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı, 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı. Ayrıca, 2 tüfek ele geçirildi, 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 1 kişi tutuklandı. Toplamda 709 uygulama gerçekleştirilirken, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi. Ayrıca, 10 maden ocağı denetlendi ve 10 ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi.
Aksu ilçesinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde AK Parti adayı Veli Kahraman, CHP adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazanarak belediye başkanı oldu.
Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, seçimlerde taşımalı ve kaçak seçmen getirilerek seçmenin iradesinin gasp edildiğini belirtti. Ayrıca, Kars Belediyesi'ni kazanan MHP'nin meşruiyetinin olmadığını ifade etti.
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
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