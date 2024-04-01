CHP Mersin\'de 8 belediye başkanlığı kazandı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.

Dün yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Mersin'de kazanan belediye başkanları belli oldu. Buna göre 1 milyon 392 bin 176 kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte, 1 milyon 99 bin 143 kişi sandık başına gitti. Seçime katılım oranının yüzde 78.95 olduğu Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li mevcut başkan Vahap Seçer, geçerli oyların yüzde 59.52'sini alarak yeniden seçildi. Seçer, 625 bin 102 oy alırken, en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Serdar Soydan 326 bin 41 oyda kaldı.

Akdeniz'de DEM Parti kazandı

Mersin'in merkez ilçelerinden Akdeniz Belediye Başkanlığını ise DEM Parti adayı Hoşyar Sarıyıldız kazandı. Sarıyıldız, 47 bin 843 oy ile yüzde 36.92'lik bir orana ulaşırken, mevcut başkan Cumhur İttifakı adayı Mustafa Gültak 39 bin 375 oy aldı. Anamur ilçesi de el değiştiren bir başka belediye başkanlığı oldu. CHP'nin adayı Durmuş Deniz, geçerli oyların 23 bin 64'ünü alarak, 16 bin 140 oy alan mevcut başkan MHP'li Hidayet Kılınç'ın önünde seçimi tamamladı. Aydıncık ilçesinde de belediye başkanlığı AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'nin adayı Özkan Kılıçarpa 3 bin 935 oyla yeni belediye başkanı oldu.

Bozyazı ilçesinde belediye başkanı değişmedi. Mevcut Başkan MHP'li Mustafa Çetinkaya, 6 bin 642 oy alarak yeniden belediye başkanlığına seçildi. İYİ Parti adayları Mehmet Fatih Sofu 3 bin 23 oy alarak Çamlıyayla Belediye Başkanlığına, Murat Orhan ise 19 bin 872 oy alarak Mut Belediye Başkanlığına seçilen isimler oldu. MHP'li adaylar Mustafa Kara 38 bin 893 oyla Erdemli Belediye Başkanlığına, Fatih Önge ise 6 bin 316 oyla Gülnar Belediye Başkanlığına seçildi.

Mezitli ilçesinde CHP adayı Ahmet Serkan Tuncer 72 bin 578 oy alarak yeni belediye başkanı olurken, aday gösterilmeyince partisi CHP'den istifa ederek seçimlere bağımsız aday olarak katılan Neşet Tarhan 7 bin 91 oy alabildi. CHP'nin diğer adayları Mustafa Turgut 45 bin 274 oyla Silifke Belediye Başkanlığını, Ali Boltaç 88 bin 415 oyla Tarsus Belediye Başkanlığını, Abdurrahman Yıldız 76 bin 476 oyla Toroslar Belediye Başkanlığını ve Abdullah Özyiğit de 88 bin 227 oyla Yenişehir Belediye Başkanlığını kazanan isimler oldu. - MERSİN