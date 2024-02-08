CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş: Devlet, ilaç temininde yaşanan sorunları çözmelidir

Politika

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, vatandaşların ilaca ulaşmada büyük sıkıntılar yaşadığını savunarak, "Devlet, ilaç temininde yaşanan sorunları bir an önce çözüme kavuşturmalıdır." dedi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen vatandaşların kendilerine söz verilen konutlara yerleşemediğini söyledi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutmadan kentlerin depreme dirençli imar edilmesi gerektiğini vurgulayan Gezmiş, "Yıllardır alınan deprem vergileri gördük ki doğru yerde kullanılmamış. Şimdi soruyorum bu vergiler nerede, nereye harcandı? Kızılay'ın bile çadırları parayla sattığı depremde, deprem vergilerinin ne amaçla kullanıldığını öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.

Eczacı milletvekili olarak ilaç ve eczacılık sektörünün sorunlarını dile getirmek zorunda olduğunu ifade eden Gezmiş, uygulanan sağlık politikaları nedeniyle vatandaşların ilaca erişiminin her geçen gün zorlaştığını öne sürdü.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme listesinde yer alan 8 bin 827 ilacın, 3 bin 393'üne hastaların fiyat farkı ödediğini dile getiren Gezmiş, başta emekliler olmak üzere vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiğini, hastaların daha fazla mağdur edilmeden tedbirlerin alınmasını istedi.

Gezmiş, "Sağlık en temel haktır ve Anayasamızda 'Devlet sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlüdür' der. Devlet, ilaç temininde yaşanan sorunları bir an önce çözüme kavuşturmalıdır." dedi.

CHP'li Gezmiş, ilaçta geçerli kur farkı nedeniyle firmaların ilaç temininden kaçındığını, Sağlık Bakanlığının sağlık bölümlerinden mezunlar için yeterli kadro tahsis etmediğini ve taşeron sağlık çalışanlarının kadroya geçişlerini yapmadığını kaydetti.