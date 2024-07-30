CHP Milletvekili Gürer: Mısır alım fiyatı en az 10 bin lira olmalı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer: Mısır alım fiyatı en az 10 bin lira olmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır üreticilerinin ton başına en az 10 bin lira alım fiyatı beklediğini belirtti. Gürer, mısır üretiminde yaşanan düşüş ve sıcak hava nedeniyle verim beklentisinin düşük olduğunu ifade ederek, üreticilerin sorunlu bir süreç yaşadığını ve fiyatların düşük olması durumunda mısır üretiminden uzaklaşmanın artacağını söyledi. Ayrıca, mısır üretiminin artırılması ve kendi kendine yeter noktaya gelmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, üreticilerin emeğinin karşılığını alacağı bir fiyatın belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

30.07.2024 12:33
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticinin, mısır alım fiyatının ton başına en az 10 bin lira olmasını beklediğini belirtti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mısırın hasat döneminin başlamak üzere olduğunu, üreticinin de iyi bir alım fiyatı beklentisi içinde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mısır üretiminde geçen yıla göre yüzde 5,6'lık azalma olduğunu ifade eden Gürer, bu yıl 8,5 milyon ton mısır üretiminin beklendiğini söyledi.

Gürer, bu yıl mısırda sıcak hava nedeniyle de verim beklentisinin düşük olduğuna işaret ederek, "Mısır üreticileri alım fiyatının en az ton başı 10 bin lira olmasını bekliyor. Son günlerde gübre fiyatlarında artış hızlandı. İlacı, gübresi, mazotu, tohumu, işçi kirası nedeniyle üretim yapanlar sorunlu ve zor bir süreçteler. Bu anlamda mısır üreticisi geçtiğimiz yıl gibi fiyat düşük olursa, mısır üretiminden uzaklaşması artacak." dedi.

Türkiye'de mısır üretimin düşük olması sebebiyle mısır ithalatı yapıldığını aktaran Gürer, "Sanayide kullanılan mısır üretiminin düşük olması ya da ithal edilmesi durumunda ise yalnızca üretici değil sanayici de sorun yaşıyor. Mısır üretiminin artırılıp kendi kendine yeter noktaya gelmesi lazım. Bunun yanında üreticinin emeğinin karşılığını alacağı bir fiyatın da alım fiyatı olarak belirlenmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Gürer: Mısır alım fiyatı en az 10 bin lira olmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer: Mısır alım fiyatı en az 10 bin lira olmalı - Son Dakika
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