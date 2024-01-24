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CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan cinayetlerinin aydınlatılmasını istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan cinayetlerinin aydınlatılmasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan cinayetlerinin hala aydınlatılmadığını belirterek, siyasi iktidarın bu süreçleri takip etmesi gerektiğini söyledi.

CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan cinayetlerinin aydınlatılmasını istedi
24.01.2024 - 10:54,
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Hem Uğur Mumcu hem de Gaffar Okkan cinayeti aydınlatılmalı." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün, "24 Ocak kararları"nın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu kararlar sonrasında Türkiye'de emeğin değersizleştirildiğini söyledi.

Bugünün, gazeteci Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülmesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Pala, şöyle konuştu:

"Üzerinden uzun süre geçmiş olmasına rağmen o günkü hüzün ve öfkemiz hala içimizdedir. Halen faili meçhul olarak kayıtlardadır. Mumcu, gerçeğin peşinde koşan bir araştırmacı gazeteciydi. Bu suikastın üzerinden 31 yıl geçti ama devlet ne bu suikastı yapanları ne de yaptıranları ortaya çıkardı. Devlet isterse, hükümet isterse bu faili meçhul cinayeti aydınlatabilir. Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz."

Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın da 24 Ocak'ta bir suikast sonucu şehit edildiğini anımsatan Pala, hem Mumcu hem de Okkan cinayetlerinde "Hizbullah" adının yer aldığını belirtti. Pala, "Hem Uğur Mumcu hem de Gaffar Okkan cinayeti aydınlatılmalı. Siyasi iktidar isterse çözer. Bu süreçlerin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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