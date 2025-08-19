CHP Milletvekilleri Niğde\'de Basın Toplantısı Düzenledi

CHP'nin Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Nurdan Uğraş ve Merkez İlçe Başkanı Bülent Şen, saha çalışmaları kapsamında Niğde'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Artvin Milletvekili Bayraktutan, genel merkezin talimatlarıyla tüm Türkiye'de saha çalışmaları için vekillerin görevlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi hakkında basın mensuplarına bilgi vermek için bir araya geldiklerini anlatan Bayraktutan, şunları kaydetti:

"Bugün 22-23 ilde bir çalışma var. Ağustos ayında Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda Türkiye'nin her tarafını geziyoruz, aynı anda birçok ilde basın toplantıları var. Bu toplantılarla Türkiye'ye merhaba diyoruz. Bu toplantılardan sonra örgütümüzün belirlemiş olduğu STK'lar, kurum, kuruluş ve kişileri ziyaret edeceğiz. Onların görüşlerini alacağız ve ardından bu görüşleri bir rapor doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ileteceğiz."

Heyettekiler, daha sonra CHP Niğde Merkez İlçe Başkanı Bülent Şen ve partililerle görüştü.