CHP'nin Abant kampı başladı - Son Dakika

CHP'nin Abant kampı başladı

Kılıçdaroğlu, CHP kampına Asiltürk'ün cenazesi sonrası katılacak

BOLU - Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Abant'ta başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantıya Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin ardından katılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Abant Tabiat Parkı'nda 2 gün boyunca sürecek TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, saat 10.00'da milletvekillerinin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının öğle yemeği arasına kadar olan ilk bölümünde grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri, Faik Öztrak'ın Ekonomi sunumu, Muharrem Erkek ve İbrahim Kaboğlu'nun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve CHP'nin Görüşleri sunumu, Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu'nun Siyasette Psikolojik Kavramlar sunumu, Ünal Çevkiöz'ün Dış Politika sunumu yer alacak. Toplantının ilk bölümünün ardından Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin ardından partisinin toplantısına katılacak.