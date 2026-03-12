"İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi

Haberin Videosunu İzleyin
"İmamoğlu duruşmaları TRT\'de yayınlansın" önergesi TBMM\'de reddedildi
12.03.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"İmamoğlu duruşmaları TRT\'de yayınlansın" önergesi TBMM\'de reddedildi
Haber Videosu

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin kamuoyunda "İBB Davası" davası olarak bilinen duruşmalarının TRT tarafından canlı yayınlanmasına ilişkin genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi. Ayrıca, Danışma Kurulu'nun 17 Mart Salı ile 18 Mart Çarşamba günleri toplanmamasına ilişkin önerisi de kabul edildi.

CHP'nin kamuoyunda "İBB Davası" davası olarak bilinen duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI"

Önergeye ilişkin konuşan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, şeffaflık tartışmalarına değinerek, "Sözde herkes şeffaflıktan yana ama samimiyetsizlik diz boyu. Ağızlar başka söylese de iş oylamaya gelince kalkan eller hayır diyor" dedi.

Duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatan Ünver, "Bu da ortaya koyuyor ki anlaşılan sağlam denilen iddianame ve deliller pek de o kadar sağlam değil. İddianameyi yazanın bile iddianameye güveni yok. Duruşmaların yayınlanmaması aslında sanıkları korumak amacına yöneliktir. Ne var ki bugün geldiğimiz noktada duruşmaların yayınlanması değil, yayınlanmaması sanıkların kişilik haklarını zedeler hale gelmiştir.

Geçtiğimiz gün TRT'nin yaptığı şekilde aylardır süregelen, savunmayı görmezden gelip iddiayı yaymaya çalışan taraflı yaklaşımlarda olduğu gibi haksız tutumlar maddi gerçeği gölgeler boyuta ulaşmıştır. TRT Haber sosyal medya hesabından 'İmamoğlu suç örgütü davasına iddialar ve gerçekler' başlığıyla paylaşım yapmıştır. TRT'nin işi bu mudur? 85 milyonun vergisini yiyen, har vurup harman savuran TRT anlaşılan bu davaya çok meraklı. Ama tek kale oynamaya meraklı. İddia var, savunma yok. Biz zaten TRT'den objektif yayıncılık beklemeyeli çok oldu."

CHP'nin 'İBB Davası' duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması önergesi Meclis'te reddedildi
İsmail Atakan Ünver

"GELİN AK KOYUN, KARA KOYUN MİLLETİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TEFRİK EDİLSİN"

TRT'nin objektif kamu yayıncılığı yapamayacağını ancak duruşmaların canlı yayınlanabileceğini söyleyen Ünver, "Meclis olarak bu imkanı sağlarsak TRT de merakını böylece gidermiş olur" dedi.

Ünver, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na sonuna kadar güveniyoruz. Kendisiyle ilgili hiçbir şüphemiz de yoktur. İddianamesine güvenen varsa buyursun gelsin. Bu ülkede 'adalet var, yargı bağımsız ve tarafsızdır' diyorsanız, dosyadaki delillere gerçekten güveniyorsanız, bu dosyanın siyasi bir dosya olmadığı iddiasındaysanız milletin gerçeği çıplak gözleriyle görmesinden korkmamalısınız. Gelin bu duruşmaları TRT canlı yayınlasın. Millet izlesin. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi: 'Gelin ak koyun, kara koyun milletin gözünün önünde tefrik edilsin'. Gelin, eğer varsa adalet, milletin gözünün önünde tecelli etsin."

ÖZKAYA: HERKESİN DURUŞMASINI TRT'DE NASIL YAYINLAYACAĞIZ?

CHP'nin önerisi üzerine AK Parti Grubu adına konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İBB davasının TRT'de canlı yayınlanması tartışmalarına ilişkin, "Arkadaşlar binlerce belediye başkanı, seçilmiş milletvekili, ilçe meclisi, belediye meclis üyesi, muhtar vesaire var. Herkesin duruşmasını TRT'de nasıl yayınlayacağız?" dedi.

Türkiye'deki yargılama sistemine de değinen Özkaya, jüri sisteminin bulunmadığını belirterek, "Biz tribünlere konulup tribünleri ikna etmeyeceğiz. Biz soruşturmadaki iddianameye cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Özkaya, yargılama esnasında sanıkların iddianamede yer alan iddialara yanıt vermesi gerektiğini dile getirerek, "'Bu para kuleleri nedir?', 'Ankara Çukurambar'daki iflas etmiş bir şirketin İstanbul'daki üç tane milyarlarca liralık villasını niye aldın?'. Bunlara cevap vermesi gerekiyor. Bunlara cevap verdiği müddetçe adil yargılama devam eder. Yargılama hepimize en tabii haktır" diye konuştu.

CHP'nin 'İBB Davası' duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması önergesi Meclis'te reddedildi
Ali Özkaya

"SEÇİLMİŞ OLMAK YARGILANMAYA ENGEL DEĞİL"

Özkaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir kamu görevlisi için yargılanmak ve bu masumiyetini ispat etmek en temel haktır. Şov yapmak yerine yargıya cevap verecek, sanık iddianameye cevap verecek ve suçlu mu değil mi yoksa da beraat edecek. Seçilmiş olmak yargılanmaya engel değil. Herkes yargılanabilir. Herkes yargılanabilir. Binlerce suçlamaya cevap verdiği müddetçe mahkeme düzgün işler ve bunun sonucunda herkes mutlu olur."

Kaynak: ANKA

Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Hırsız polis dizisi sabah akşam Kanal d de var zaten reytinglerde sıfır çeker yayından kaldırmak zorunda kalirlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP’den istifa etti Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Maçtan önce ’’Hoş geldin’’ diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha bozdu, savaş uçakları Gazze’yi vurdu İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha bozdu, savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Günler sonra ortaya çıktı Avustralya’dan İranlı kadınlara görülmemiş yaptırım Günler sonra ortaya çıktı! Avustralya'dan İranlı kadınlara görülmemiş yaptırım
Malatya’ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor
Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor
Saldırı sonrası Umman’daki kritik limandan dev yangın Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:50
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 20:51:12. #.0.5#
SON DAKİKA: "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.