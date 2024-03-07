İmamoğlu mal varlığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu mal varlığını açıkladı

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31 Mart yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yeniden aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu'nun bu adımı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde atıldı.

07.03.2024 10:14  Güncelleme: 10:18
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı. İmamoğlu'nun bulunduğu mal varlığı bildiriminde eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ait varlıklar da yer aldı.

LİSTEDE KONUT, DÜKKAN, ARSA, ARAÇ

Açıklanan mal varlığı bildiriminde İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde 2002 yılında alınan 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL'ye alınan 1 konut, 2008'de Büyükçekmece'de alınan 2 dükkan, aynı yıl Beylikdüzü'nde alınan 2 arsa, 2016'da Çanakkale'de alınan ev ve dam, 2017'de Balıkesir'de alınan bir arsa, 2019'da Trabzon'da alınan ofis, 2021 yılında Çanakkale'de alınan bir tarla, 2022'de Balıkesir Edremit'te alınan ev ve arsa bulunuyor. İmamoğlu'nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL'si görülüyor.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkanı, Muğla'da meskeni, Trabzon'da kargir ev ve arsayla Trabzon'da tarlası bulunduğu, 2013 tarihinde alınan Volkswagen marka cipi olduğu, bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu, 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.

İşte Ekrem İmamoğlu ve Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığı:

İmamoğlu mal varlığını açıkladı
İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu mal varlığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Abuzer Kadayıf: İyi çalmış 128 133 Yanıtla
  • turgut yildız: nerden geliyor bu kadar mal abi??? 140 67 Yanıtla
  • Metin Aslan: Şeffaflık herkese tebrikler Başkan 115 71 Yanıtla
  • Metin Aslan: Onun babası zengin 79 46
  • Mükerrem Kılıç: Evet chp yapınca şeffaflık akp yapınca nerden çaldı 86 37
  • özcan Tekalti: Yalan haber inanmayın 25 82 Yanıtla
  • Bülent Yagan: Gariban adam neyi varmışki kıyamam 71 33 Yanıtla
  • Gökhan deniz: İmamoğlu belediye başkanlığı öncesinde de varlıklıydı , hatta baba tarafından oldukça zenginlerdi 38 46
  • Alican Atmaca: Çok malın Hesabı çok zor verilir yalan dünya için birikim sen ne götüreceğini düşün 30 6
  • Serkan ergezer : ADAM 0 LA DEMEMİŞ ŞEFFAF DİK DURMUŞ 4 3
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