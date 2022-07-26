CHP'nin kadın çalıştayında Başkan Atay'ın projeleri konuşuldu - Son Dakika
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CHP'nin kadın çalıştayında Başkan Atay'ın projeleri konuşuldu

26.07.2022 10:36
CHP'nin kadın çalıştayında Başkan Atay'ın projeleri konuşuldu

Efeler Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler Vizyon Gelişim Ofisi tarafından Ankara'da düzenlenen "Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı"na katıldı.

Efeler Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler Vizyon Gelişim Ofisi tarafından Ankara'da düzenlenen "Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı"na katıldı.

CHP Genel Merkezi'nde 22 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçede yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirdiği örnek projeler tanıtıldı.

"Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı" belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kadınların; ekonomik, sosyal, kültürel katılım gibi hizmetlere erişim konularında yaşadıkları sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konulması ve belirli plan ve programlar dahilinde yürütülmesi çalışmalarına destek olunması amacıyla düzenlendi. 110 belediyeden 134 temsilcinin katıldığı çalıştaya, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği de çalıştaya gönüllü eğitim desteğinde bulundu.

CHP Yerel Yönetimler Vizyon Gelişim Ofisi'nin düzenlediği çalıştayda, Başkan Atay'ın kadınların sosyal hayata katılmaları, ekonomik olarak özgürleşmeleri ve daha mutlu bir yaşam sürebilmelerine destek olmak için hayata geçirdiği proje ve hizmetler de tanıtıldı. Sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, çalışan annelerin çocukları için gündüz bakımevleri, ücretsiz psikolojik destek ve danışmanlık sunan psiko-sosyal destek ve beslenme danışmanlığı merkezleri, sosyalleşebilecekleri hanımevleri gibi projeler ile kadınlara yönelik İngilizce eğitimi gibi hizmetler hakkında bilgiler verildi. - AYDIN

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CHP Ankara Milletvekilleri Emir ve Taşcıer Ankapark'tan Seslendi: 'Bakanlık, Ankapark'a El Koymaya Çalışıyor Olabilir. CHP Ankara Milletvekilleri Emir ve Taşcıer Ankapark'tan Seslendi: 'Bakanlık, Ankapark'a El Koymaya Çalışıyor Olabilir. Taşcıer: 'Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil' Taşcıer: 'Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Ankara, Efeler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin kadın çalıştayında Başkan Atay'ın projeleri konuşuldu - Son Dakika

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