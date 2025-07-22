CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonuna Katkı İsteği - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonuna Katkı İsteği

CHP\'nin Terörsüz Türkiye Komisyonuna Katkı İsteği
22.07.2025 15:14
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Deniz Yücel, CHP'nin komisyona katkı koymak istediğini, ama koşulsuz yer almayacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin, "CHP, bu komisyonda bulunmayı arzu etmektedir, katkı koymak istemektedir ancak koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir." dedi.

Yücel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, hayatlarını kaybeden Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümet'in Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'a Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yüzlerce arkadaşının hiçbir hukuki dayanağı olmayan soyut iddialarla cezaevinde tutulduğunu; İstanbul başta olmak üzere, CHP'li belediyeler hakkında yürütülen operasyonlarda temel hakların ihlal edildiğini savunan Yücel, "Bu nedenle dün itibarıyla CHP olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve bu soruşturmalarda görev yapan İstanbul Adliyesinde görevli iki savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayette bulunduk." diye konuştu.

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve bu nedenle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna işaret ederek Çalık'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Kamuoyunda "zeytin yasası" olarak bilinen ve Meclis'te kabul edilen enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un doğaya ihanet olduğunu savunan Yücel, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

" İzmir'de yapılan doğru işleri de takdir etmeyi biliriz"

Bir basın mensubunun, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında bazı dosyalardaki tahliye kararına ilişkin sorusu üzerine Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün bir dosyadan iddianamenin düzenlenmesi ve mahkemenin dosyayı inceleyip tensip tutanağını düzenlemesiyle 20 kişinin tahliyesine karar verildi. İstanbul'da hukuk dışı yürütülen süreci nasıl eleştiriyorsak İzmir'de yapılan doğru işleri de takdir etmeyi biliriz. Kimse yargılanmaktan, soruşturulmaktan muaf değildir. Ancak yasalarımıza göre asıl olan tutuksuz yargılamadır, adil yargılamadır."

"Barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz"

Yücel, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon ile ilgili sürecin CHP açısından nasıl işlediğinin" sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a grup başkanvekillerimiz eliyle ilettik. CHP, bu komisyonda bulunmayı arzu etmektedir, katkı koymak istemektedir. Ancak koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz. Barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, savunucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, diğer aktörlerin tavırları, samimiyetleri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, CHP'nin alacağı tavır konusunda da önemli bir etken olacaktır. Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonuna Katkı İsteği - Son Dakika

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