CHP Parti Meclisi, Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Politika

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde saat 13.45'te başlayan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Özel'in sunuşuyla başlayan toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, son siyasi gelişmeler ve partinin 2025 stratejileri ile göç politikalarının ele alındığı belirtildi.