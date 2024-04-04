CHP\'li yetkili DEM Parti adayının kazanmasına itiraz etti, partisi disipline sevk etti

CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 31 Mart'ta yüzde 51,16 oy alan DEM Parti adayı Davut Acar ile ilgili itiraz dilekçesi verdi. İlçe Seçim Kurulu talebi reddederken gelişme üzerine CHP Van İl Başkanlığı açıklamada bulunarak Arslan'ın istifa ettiğini ancak yine de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.
Arslan, DEM Partili adayın başkan seçilmesine itiraz ettiği dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim."
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.
CHP Van İl Başkanlığından bugün yapılan açıklamada, "Saray ilçemizde il başkanlığımız bilgisi dışında İlçe Seçim Kuruluna bir müracaat gerçekleştiğini üzüntü ile öğrendik. İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçenin ardından bir de istifa dilekçesi vermiştir. Bunun üzerine harekete geçen il başkanlığımız ilgili müracaatı yapan İlçe Başkan Vekilinin sadece istifasını yeterli bulmamış kendisini kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk etmiştir. Halkın iradesinin dışında bir irade olamayacağını, bu vesileyle tekrar tüm siyasi partileri halkın iradesine saygılı olmaya davet ettiğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ve beyan ederiz" ifadelerine yer verildi.
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