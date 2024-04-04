CHP'li yetkili DEM Parti adayının kazanmasına itiraz etti, partisi disipline sevk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li yetkili DEM Parti adayının kazanmasına itiraz etti, partisi disipline sevk etti

Geniş Video İzle

Van'ın Saray ilçesinde belediye seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan DEM Parti adayı Davut Acar'ın mazbatasının iptal edilmesi için seçim kuruluna başvuruda bulunan CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

04.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 31 Mart'ta yüzde 51,16 oy alan DEM Parti adayı Davut Acar ile ilgili itiraz dilekçesi verdi. İlçe Seçim Kurulu talebi reddederken gelişme üzerine CHP Van İl Başkanlığı açıklamada bulunarak Arslan'ın istifa ettiğini ancak yine de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

"TERÖR ARAŞTIRMASI YAPILSIN"

Arslan, DEM Partili adayın başkan seçilmesine itiraz ettiği dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim."

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.

CHP İL BAŞKANLIĞI: KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Van İl Başkanlığından bugün yapılan açıklamada, "Saray ilçemizde il başkanlığımız bilgisi dışında İlçe Seçim Kuruluna bir müracaat gerçekleştiğini üzüntü ile öğrendik. İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçenin ardından bir de istifa dilekçesi vermiştir. Bunun üzerine harekete geçen il başkanlığımız ilgili müracaatı yapan İlçe Başkan Vekilinin sadece istifasını yeterli bulmamış kendisini kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk etmiştir. Halkın iradesinin dışında bir irade olamayacağını, bu vesileyle tekrar tüm siyasi partileri halkın iradesine saygılı olmaya davet ettiğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ve beyan ederiz" ifadelerine yer verildi.

CHP\'li yetkili DEM Parti adayının kazanmasına itiraz etti, partisi disipline sevk etti
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li yetkili DEM Parti adayının kazanmasına itiraz etti, partisi disipline sevk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan mazbatasını aldı
    15:48 Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan mazbatasını aldı

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, tebrikleri kabul ederken çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti.

  • AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı Seçilen Tuncay Muhammet Arışan Göreve Başladı
    15:45 AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı Seçilen Tuncay Muhammet Arışan Göreve Başladı

    Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.

  • Muhittin Böcek, Antalya'da ikinci kez seçildi
    15:42 Muhittin Böcek, Antalya'da ikinci kez seçildi

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

  • Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, şehit ailesine ziyarette bulundu
    15:42 Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, şehit ailesine ziyarette bulundu

    Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.

  • AK Parti Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan mazbatasını aldı
    15:40 AK Parti Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan mazbatasını aldı

    AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arıkan, yeni dönemde en güzel hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti ve Bingöl'ü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

  • Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı
    15:39 Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı. Tunç, mazbatasını alarak göreve başladı.

  • Alim Karaca, mazbatasını aldı
    15:39 Alim Karaca, mazbatasını aldı

    31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı. Fethiye içinde otobüsle tur atarak halkı selamlayan Karaca, ardından meclis üyeleriyle birlikte adliye binasına geçti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
    15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümünde MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.


15:29 CHP, Hatay’da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900’lerden 2 bin 735’e kadar düştü CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
10:17 Muhtarlık seçimi kavgasında polisten orantısız güç Karşındaki bir kadın ve üstelik de hamile Muhtarlık seçimi kavgasında polisten orantısız güç! Karşındaki bir kadın ve üstelik de hamile
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 15:48:53. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li yetkili DEM Parti adayının kazanmasına itiraz etti, partisi disipline sevk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement