CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler. Siyaseten geçmişte bir birliktelik yapılıp da daha sonra buna aykırı hareket edilirse bunun halkımız ve seçmen nezdinde elbette karşılığı olur." dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
PM toplantısına verilen arada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hatay'ı hizmet götürmemekle tehdit ettiğini öne sürdü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir yılda 319 bin deprem konutunun teslim edileceğinin söylendiğini ancak bunun 7'de birinin yapıldığını ifade eden Yücel, televizyon kampanyasında deprem yardımı olarak toplanan 115 milyar liranın nereye harcandığının da belli olmadığını kaydetti.
"Türkiye İstatistik Kurumuna göre (TÜİK) enflasyonun yüzde 65, gerçek enflasyonun ise yüzde 129,11 olduğunu" söyleyen Yücel, TÜİK'in içinin boşaltıldığını ve bağımsızlığını yitirdiğini savundu.
KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Yücel, bir zamanların "orta direk" diye tabir edilen kesiminin artık yok olduğunu, Türkiye'de 2022'de 18 milyon kişinin yoksulluk yardımı aldığını anlattı.
"Bu hain saldırıları CHP'li belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak alçaklıktır"
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı olayında olduğu gibi Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısının da Türkiye'deki istihbarat ve güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Yücel, "Bu hain saldırıları CHP'li belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle kişiliksizlik, karaktersizlik ve alçaklıktır." dedi.
Cumhuriyet'i kuran CHP'nin terör örgütleriyle aynı cümlede kullanılamayacağını söyleyen Yücel, AK Parti ve MHP'ye yönelik olarak, "HÜDA PAR ile aynı safta olan sizler, terör örgütleri konusunda ahkam kesecek konumda değilsiniz. Sizin safınız Gaffar Okkan'ın katillerinin safıdır." diye konuştu.
MYK toplantısı ile PM'nin birinci aşamasını tamamladıklarını ifade eden Yücel, PM'nin ikinci oturumunun ardından adaylığı belirlenen isimlerin paylaşılacağını bildirdi.
Sorular
Deniz Yücel, açıklamasının ardından bir gazetecinin "(Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı) Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirilmesi masadaydı, sanatçı Haluk Levent'e teklif götürüldüğü gündeme geldi. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna, "MYK ve PM toplantımızın böyle bir gündemi olmadı. Toplantımızın ikinci bölümünde bir öneri ya da tartışma gelirse bunu ayrıca değerlendiririz." yanıtını verdi.
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Yücel, şunları söyledi:
"Selim Temurci'nin açıklamasını takip edemedim. Bu konuda da bir gündemimiz olmadı. Genel seçimlerde yapılan ittifak geçmişte kaldı. O dönemin koşulları bunu gerektirdi. Yerel seçimin dengeleri farklıdır. Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler. Siyaseten geçmişte bir birliktelik yapılıp da daha sonra buna aykırı hareket edilirse bunun halkımız ve seçmen nezdinde elbette bir karşılığı olur."
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Son Dakika › Politika › CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?