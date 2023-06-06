CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik

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CHP MYK ekibi Genel Merkez'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gözlerin çevrildiği toplantı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdiklerini belirten Öztrak'a soru cevap kısmında "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?" sorusu yöneltildi. Öztrak bu soruya "Burası çadır partisi değil arkadaşlar, başkalarıyla bizi karıştırmayın" cevabını verdi.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Toplantımızın gündeminde, yaşanan seçim sürecinin değerlendirilmesi, partimizin olağan kongreler sürecinin başlatılması, ülke gündemine dair değerlendirmeler ve yaklaşan yerel yönetim seçimlerine yapılacak hazırlıklar vardı. Mayıs ayında yapılan seçimler 2018'de başlayan parti devleti rejiminin ilk seçimiydi. Hükümet, devletin tüm imkânlarını ve gücünü, bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz seçimi yaşandı. Anayasaya göre milletvekili olamayan bakanlar, milletvekili adayı yapıldı.

"BU ÜLKEYİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÖNETEMEZ"

Bakanlıkların imkânları, seçim kazanmak için seferber edildi. Bu seçim sürecinde hükümet, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yalan, dolan ve ahlaksızlık furyasına başvurdu. AK Parti Genel Başkanı meydanlarda montaj videolarla vatandaşı kandırmaya çalıştı. Kampanya süreci sahtekârlıkla malul edildi. İnsanların gözünün içine baka baka yalanlar söylendi. Türkçe bile bilmeyen yabancılar, üç kuruşa aldıkları vatandaşlık hakkıyla oy kullandı, ülkenin kaderi hakkında söz söyledi. Ülkemizde, neresinden baksanız sakatlanmış, neresinden baksanız kirletilmiş, siyaseten de, ahlaken de meşru olmayan bir seçim yaşandı. Vatandaşına yalan söyleyen bir kişi bu ülkeyi sağlıklı bir şekilde yönetemez.

"İSTEDİĞİMİZ SONUNA ULAŞAMADIK"

Böyle bir kampanya sürecinde, başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her iki seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi, 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık.

"BÖLEN DEĞİL, BİRLEŞTİREN OLACAĞIZ"

Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere, tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bir asırdır süren, demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelesine devam edecek. Biz bölen değil, birleştiren olacağız.

"YEREL SEÇİM SÜRECİNİN 8. GÜNÜDÜR"

Bugün bizler için Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. gün değil, yerel seçim sürecinin 8. günüdür. Son seçimden bu yana geçen sürede; hem geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Bu çerçevede, Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik.

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük, örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik. Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek, partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz."