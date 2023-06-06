CHP'nin yeni MYK üyeleri ilk toplantıyı yaptı! Mehmet Şimşek üzerinden Cumurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert eleştirdiler - Son Dakika
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CHP'nin yeni MYK üyeleri ilk toplantıyı yaptı! Mehmet Şimşek üzerinden Cumurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert eleştirdiler

06.06.2023 17:23

CHP'nin yeni MYK üyeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Öztrak, "Şimdi Erdoğan, geçmişte olmadık hakaretler ettikleri, Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı isimlerden birini, Sayın Mehmet Şimşek'i dışarıdan para bulsun diye yeniden göreve getirdi" dedi.

14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de MYK'nın yeni üyeleri dün belli olurken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantı ise bugün yapıldı.

"MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ KASASINI BOŞALTTILAR"

Toplantı sonrası canlı yayında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mehmet Şimşek'in yeni Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu: "14 Mayıs seçimlerinden bu yana Türk Lirası dolar karşısında yüzde 9 değer kaybetti. Döviz kurlarını ve ekonomik gidişatı iyi göstermek için kazanın dibini kazıya kazıya sonunda deldiler. Merkez Bankası'nın önceki seçimlerde 128 milyar dolarını bu seçimlerde de bunun çok daha fazlasını, Merkez Bankası'nın arka kapısından kuralsız ve denetimsiz şekilde buharlaştırdılar. Merkez Bankası'nın döviz kasasını boşalttılar.

"DIŞARIDAN PARA BULSUN DİYE MEHMET ŞİMŞEK'İ GÖREVE GETİRDİLER"

Şimdi Erdoğan, geçmişte olmadık hakaretler ettikleri, Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı isimlerden birini, Sayın Mehmet Şimşek'i dışarıdan para bulsun diye yeniden göreve getirdi. O dönem Erdoğan'ın suçlamalarının muhataplarından biri olan yeni Hazine ve Maliye Bakanı, göreve başlarken, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka bir seçeneği kalmadığını" söyledi. Yani parayı bulmasının şartının, Saray'ın uyguladığı "akıl dışı" politikalardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti.

"BU REZALETİN HESABI KİMDEN SORULACAK?"

Yeni Bakan bu sözlerle Saray'ın "Faiz sebep, enflasyon netice" şeklinde özetlenebilecek safsatasının ve ucube Türkiye modelinin, "akıl dışı", "aklın kurallarına dayanmayan", "ölçüsüz ve hesapsız" olduğunu ilan etti. "Epistemolojik kopuştan kopacaklarını" söylemiş oldu. Şimdi Erdoğan'a sormak gerek. Milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezen, milletin 418 milyar dolarını yandaşlarına peşkeş çeken, Merkez Bankası'nın döviz kasasına 80 milyar dolar açık verdiren, akıl dışı safsataların, irrasyonel politikaların sahibi olarak millete ne diyeceksiniz? Sayın Bakana da sorulması gereken soru şu: Bu rezaletin hesabı kimden sorulacak?"

YORUMLAR (5)
  • Uğur Yazıcı: Chp mi onlar da kim!!!Oturun kendi liderinizi eleştirin.Hala yanınız da utanmada yok!!!Yoksa muhalefetin görevi iktidar olmak degildir de ana muhalefetten düşmemek mıdır???Boş konuş maaş al sorumluluk yok elin8 taşın altına koymak yok!!!!Riv riv de riv riv... Cevap Yaz 31 6 Yayından Kaldır
  • İsa Uçak: Ulen siz önce 12 seçim kaybetmiş genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu nu sorgulayın. Sizden bir cacık olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüz hariç. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • Fırat Farsakoglu: Bay bay sende İngiltereden temiz para dileniyordun noldu Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik

Mehmet Şimşek, Faik Öztrak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin yeni MYK üyeleri ilk toplantıyı yaptı! Mehmet Şimşek üzerinden Cumurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert eleştirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin yeni MYK üyeleri ilk toplantıyı yaptı! Mehmet Şimşek üzerinden Cumurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert eleştirdiler - Son Dakika
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