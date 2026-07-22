CHP'de 4 il başkanlığı görevden alındı - Son Dakika
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CHP'de 4 il başkanlığı görevden alındı

CHP\'de 4 il başkanlığı görevden alındı
22.07.2026 18:29  Güncelleme: 18:31
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, "4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, "4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı ilimiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli her türlü katkıyı vermeye hazırız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmesini hatırlatan Müslim Sarı, "CHP olarak Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha dile getirmiş olduk. Bu konuyla ilgili oluşan komisyon, komisyondaki rapordaki düşüncelerimiz ortadadır. Bu düşüncelerimizin arkasında duruyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin odağında olan mesele tek başına devletin bekası ya da güvenlik ekseninde değerlendirilecek bir mesele değildir. Her ne kadar güvenlik ekseninde bu konu bir kere daha Türkiye'nin gündemine gelmiş olsa bile Kürt meselesini sadece bu boyutuyla el alan yaklaşımların da kısır, yetersiz ve sınırlı yaklaşımlar olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konjonktürde bunu fırsat bilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meselenin çözümü konusunda gerekli ekonomik, sosyal, kültürel bir açılımın şart olduğuna da inanıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var" diye konuştu.

"Bu yolla böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaların olduğunu ve ayrılanların ayrı bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıktıklarını ilan ettiğini söyleyen Sarı, "Bugün varmış olduğumuz noktada CHP'nin içinden başka bir siyasal partinin çıkacağını görüyoruz. Henüz bununla ilgili resmi adımlar atılmış değil bildiğim kadarıyla. Ancak bu konuyla ilgili açıklamalar var, niyet açıklamaları var. Bu konu da bizim MYK'mızın etraflı bir şekilde değerlendirdiği konulardan biri oldu. Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin imkanlarının yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Dolayısıyla bu yolla böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur" şeklinde konuştu.

Müslim Sarı, Özgür Özel'e yakın isimlerin butlan sürecinin çözümü için ortak hareket etmek yerine sorumluluktan kaçmayı tercih ettiğini belirterek, tüm uzlaşı çağrılarına rağmen birlikte çözüm üretme iradesi gösterilmediğini savundu.

"Kurulması düşünülen partinin CHP'den nasıl bir farkı olduğunu açıklamış değiller"

Sarı, "Bu arkadaşlara 'KBB'ci demiştik. Bunlar kayyumcuydu, butlancıydı ve bölücüydü. Bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki 'KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine 'K', bunlar koltukçu. Kurulması düşünülen partinin CHP'den nasıl bir farkı olduğunu, hangi yönlerden, hangi açılardan bir fark oluşturduğunu kamuoyuna açıklamış değiller. Manisa Milletvekilimizin yapmış olduğu grup toplantısında ya da arkadaşlarımızın yapmış olduğu açıklamalarda CHP'nin siyasal çizgisinden başka bir siyasal parti tarif edemiyorlar. O halde şunu sormak gerekir. O zaman niye bir başka parti arası içindesiniz? CHP içinde bir siyasal mücadele yapmamız gerekirken, kongrelerimizi ilan ettik. Eylülden itibaren başlıyor. Bu parti içinde bir siyasal mücadele yapmak gerekirken ve ayrışmanın nedenlerini, ideolojik, politik nedenlerini CHP'nin siyasal fikriyatından başka bir anlam ifade edecek bir ayrım yapamıyorsanız eğer o zaman 'Niçin başka bir siyasal parti arayışı içindesiniz?' sorusunun tek açıklaması olabilir. 'Biz kendimize koltuk arıyoruz' diyor arkadaşlar" dedi.

"4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı"

MYK'da birtakım örgütsel kararlar alındığını ifade eden Sarı, "4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimiz de; Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz. Atamasını gerçekleştirdiğimiz il başkanlarıyla beraber ve atamasını yapmadığımız ama CHP'nin kurumsal kimliği içerisinde siyasal mücadeleye devam etmek isteyen il başkanlarımızla beraber önümüzdeki günlerde bir il başkanları toplantısı yapacağız. CHP örgütünü önümüzdeki süreçte kongreleri yapmaya hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstifa, CHP üyelerinin 10'da birine bile ulaşmamıştır"

Bir basın mensubunun 'istifa eden üyelerin sayısına' ilişkin sorusunu yanıtlayan Sarı, "Ahlaki olan Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapmadan önce istifa etmesi olurdu. Dolayısıyla bir siyasal partinin grubunda başka bir siyasal partinin çalışması açıklanmaz. İsmi, logosu, başka bir siyasi yolculuğun ana hatları açıklanmaz. Bunu hiçbir şekilde ahlaki bulmuyoruz. Özellikle grup yönetimiyle ilgili alacağımız pozisyonlar arkadaşların istifasıyla ilgili istifa edip etmeyeceklerini, hangi arkadaşın istifa edeceğini hep beraber göreceğiz. Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. İstifa, CHP üyelerinin 10'da birine bile ulaşmamıştır. Her 10 üyeden 9 tanesi en az CHP'nin siyasal kimliği içinde siyasal mücadele yapmaktadırlar" açıklamasında bulundu.

Müslim Sarı, CHP'li belediye başkanları ile iletişimde olduğunu ve büyük çoğunluğunun partide kalma yönünde tavır aldığını belirterek, Özgür Özel'in kurma olasılığında olan partiye katılmayı düşünen belediye başkanı sayısının ise oldukça sınırlı olduğunu dile getirdi.

Yeni görevlendirmeler

Görevlendirme kapsamında Eskişehir İl Başkanlığına Volkan Enver Kılıç, Sivas İl Başkanlığına Semih Balk, Karaman İl Başkanlığına Yusuf Baştuğ, Kırşehir İl Başkanlığına Hacı Tanrıbuyurdu ve Uşak İl Başkanlığına Turan Can Ocakoğlu atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de 4 il başkanlığı görevden alındı - Son Dakika

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