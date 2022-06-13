CHP ve SADAT arasındaki tartışma büyüyor! Ana muhalefet partisi suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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CHP ve SADAT arasındaki tartışma büyüyor! Ana muhalefet partisi suç duyurusunda bulunacak

13.06.2022 20:11

CHP, SADAT'ın Kılıçaroğlu'na açtığı 1 milyon TL'lik tazminat davası sonrası harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, yarın SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmesiyle başlayan tartışma sürüyor.

CHP HEYETİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, yarın SADAT ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. CHP Heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte geçen haftalarda SADAT binası önüne giderek açıklamalarda bulunmuştu. CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

SADAT'TAN TAZMİNAT DAVASI

SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurmuştu. Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir" denilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP ve SADAT arasındaki tartışma büyüyor! Ana muhalefet partisi suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

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