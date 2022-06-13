CHP ve SADAT arasındaki tartışma büyüyor! Ana muhalefet partisi suç duyurusunda bulunacak

CHP, SADAT'ın Kılıçaroğlu'na açtığı 1 milyon TL'lik tazminat davası sonrası harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, yarın SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmesiyle başlayan tartışma sürüyor. CHP HEYETİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, yarın SADAT ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. CHP Heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.