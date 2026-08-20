Çiftçi Borçları 607 Kat Arttı - Son Dakika
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Çiftçi Borçları 607 Kat Arttı

Çiftçi Borçları 607 Kat Arttı
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CHP'li Orhan Sarıbal, çiftçilerin borcunun 2002'den bugüne 607 kat arttığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçinin borcu 2002'den 2026'nın Haziran ayının sonuna kadar tam 607 kat artmış durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, gıda hakkının yaşam hakkı kadar önemli olduğunu belirterek, "Gıda hakkını sağlamak, bir yaşam hakkı kadar kıymetlidir. Yaşamınızı sürdürmek için gıda almak zorundasınız, beslenmek zorundasınız. Gelin görün ki sevgili yurdumun insanı sadece karnını doyurmakla yaşamını sürdürmekte" diye konuştu.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Sarıbal, çiftçilerin korunması gerektiğini ifade ederek, "Eğer çiftçilerimizi koruyamazsanız, sadece ithalat odaklı, sözleşmeli tarım odaklı bir politikayı kendi isteklerinin üzerinde sürdürürseniz sonuç vahim olur. Şu kürsüden bir başarı öyküsünden ya da bu problemleri konuşmadan daha iyi şeyler sunmak hepimizin sorumluluğu ve görevi aslında. Ama olmuyor. Çiftçi perişan. Hem de üreterek perişan. Çiftçinin borcu 2002'den 2026'nın Haziran ayının sonuna kadar tam 607 kat artmış durumda. 2004 verileriyle değerlendirdiğimizde tam 275 kat artmış. Daha somutlaştıralım. 2002'de AKP iktidara geldiğinde çiftçinin bankalara olan tarımsal amaçlı kredi borcu toplam 2,4 milyardı. Bugün tam 1 trilyon 459 milyar TL. Bu ülkenin çiftçisi onurludur. Üreterek dünyanın en onurlu işini yapmaktadırlar. Ama sahipsizler. Böyle gitmeyecek. Hep birlikte bu bozuk düzeni demokratik bir şekilde alaşağı edeceğiz. Onun yerine bu ülkenin toprağından, bu ülkenin suyundan, bu ülkenin çiftçisinden, bu ülkenin insanından, bu ülkenin doğasından, ormanından, suyundan yana yeni bir düzeni hep beraber kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiftçi Borçları 607 Kat Arttı - Son Dakika

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