Politika

Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı Antalya'da yapıldı

Başkan Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildi

Başkan Böcek, "Yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz"

ANTALYA - Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı Antalya'da yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Başkan Muhittin Böcek, Cittaslow Türkiye Koordinatörü olarak oybirliği ile seçildi. Cittaslow hareketine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Bu hareketin bir parçası olarak, yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Antalya'mız ve ülkemiz için üzerimize düşen sorumluluklardan kaçınmayarak bundan sonrası için de menfaatimize olacak her girişimi üstlenmeye hazırız" dedi. Başkan Böcek, Cittaslow'un İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek uluslararası toplantısına davet edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısına sakin şehir felsefesini ilke edinerek 33 ülkeden 301 seçkin şehir arasına girmeye hak kazanmış Türkiye'den 27 şehrin 17'sinin belediye başkanları, diğer belediyelerin de sakin şehir temsilcileri, Antalya'da Cittaslow adayı olan ilçelerin belediye başkanları ve akademisyenler katıldı.

"Antalya'da Cittaslow ofisi açılacak"

Genel Kurulda, Uluslararası Cittaslow Başkan Yardımcısı Jacek Kostka, Genel Sekreter Pier Oliveti, Cittaslow Avrupa Birliği Ofisi Koordinatörü Joanna Wrzosek-Dziemidowicz de yer aldı. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü aynı zamanda Türkiye Komite Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy da Teknik Koordinatör olarak seçildi. Bu seçimin ardından Antalya'da Cittaslow'un Türkiye Koordinatörlüğü için ofis açılacak. Yeni yapılanmayla Türkiye'deki Cittaslow çalışmaları bu ofis tarafından yürütülecek.

Katılım süreçleri ve iş birliği ele alındı

Toplantının gündeminde, Cittaslow Uluslararası Ağı'ndaki güncel gelişmelerin yanı sıra, yeni göreve gelen belediye başkanları için üyelik sürecinin devam ettirilmesine dair bilgilendirme ve Türkiye Ağı üyelerinin üyelik ücretleriyle ilgili süreçlerin ele alınması yer aldı. Ayrıca, Türkiye'deki üye belediyelerin ağdan beklentilerini paylaşabilecekleri bir oturum düzenlendi. Bu oturumda önümüzdeki toplantıların düzenlenmesi, katılım süreçleri ve iş birliği yöntemleri ve üye belediyelerden beklentiler gibi konular da detaylı bir şekilde ele alındı.

"Açılış konuşmasını Başkan Böcek yaptı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantının Antalya'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında Büyükşehirlerin, küreselleşmede kilit oyuncular olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, bu nedenle siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimler doğrultusunda belediyelerin sürdürülebilir kalkınması için dünya genelindeki ortaklıklarda ve uluslararası ilişkilerde aktif rol almasının önem arz ettiğine değindi.

"Ağ oluşturma girişimlerine dikkat çekti"

Başkan Böcek, şehirlerin zayıf ve güçlü taraflarını tespit etmelerine, küresel bağlamda fırsat alanları bulmasına ve yerel temsilcilerinin bunlardan yararlanabilmesine imkan sağlayan iş birliği ve ağ oluşturma girişimlerinin, belediyelerin kalkınmasında son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Bu nedenle belediyemiz aktif olarak 15 uluslararası ağa üyedir ve 13 kardeş şehir ilişkisini devam ettirmektedir. Ayrıca 9 uluslararası işbirliği protokolünü de yürütmekteyiz" dedi.

"Büyük önem veriyoruz"

Başkan Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya kenti Antalya'mıza ve kurumumuza, uluslararası alanda katkı sağlayan tüm fırsatlardan yararlanmak için uluslararası ilişkiler politikasını kentimizin menfaatine yönelik olarak en iyi şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. O nedenle, dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına önemli katkı sağlayan Cittaslow hareketine de büyük önem veriyoruz."

"Antalya'nın Cittaslow yolculuğunu anlattı"

Antalya'nın Cittaslow yolculuğunun Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri Jeonju'nun davetiyle başladığını söyleyen Başkan Böcek, "2022 yılında Güney Kore'de gerçekleşen 6. Dünya Cittaslow forumunda, büyükşehir olarak kentimizi ve ilçelerimizi daha da güçlendirebileceğimizi derinlemesine tartıştık. İlerleyen süreçte Finike ilçemizin üyeliği ve Antalya olarak Metropol Cittaslow ağına kabul edilmemiz bizi oldukça gururlandırdı. Finike'nin üyeliğinden sonraki kazanımları, aldığı ödül ve destekler doğru yolda olduğumuzu kanıtladı. Bundan hareketle ileriye dönük adımlarımızı attık ve Cittaslow felsefesini Antalya'nın diğer bölgelerine de yaymak için İbradı ve Demre ilçelerimizle de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Cittaslow Metropolis programının sakin mahalle projesini Döşemealtı ilçemizin Yeşilbayır Mahallesi ile başlattık" dedi.

"Ortak stratejiler geliştirilmeli"

Cittaslow hareketinin, şehirlerin daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve insan odaklı olmasını sağlamak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, "Bu hareketin bir parçası olarak, yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'den Cittaslow'a üye ilçelerimizin katılımıyla, bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerlediğimize inanıyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 13 ilimizin 84 belediye başkanı ve toplam 217 üyesi bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığını yapmaktayım. Ayrıca belediyelerimiz ve turizmcilerimizden oluşan Antalya Turizm Birliği Başkanlığını da yürütmekteyim. Antalya'mız ve ülkemiz için üzerimize düşen sorumluluklardan kaçınmayacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Bundan sonrası için de menfaatimize olacak her girişimi üstlenmeye hazırız. Bu süreçte, hepimizin ortak stratejiler geliştirerek hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Genel sekreter Olivetti sunum yaptı"

Toplantının devamında Cittaslow Uluslararası Ağı Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti Cittaslow Ağ içindeki güncel gelişmeler, yeni belediye başkanlarına üyelik sürecinin anlatılması, üyelik sürecinin devamı, Türk ağının üyelik ücretlerinin ödeme prosedürünün ele alınması ile üyeliğin askıya alınması ve yeniden sertifikalandırılması konularında bilgiler verdi. Başkan Olivetti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek'i, Cittaslow'un İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek uluslararası toplantısına davet etti.