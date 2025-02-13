Çömez: Diş hekimlerinin hakları gasp ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çömez: Diş hekimlerinin hakları gasp ediliyor

İYİ Parti'li Çömez, diş hekimlerine verilen teşviklerin düşürülmesine ve meslek sorunlarına dikkat çekti.

13.02.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, diş hekimlerine verilen teşvik oranının düşürüldüğünü belirterek, "Yıllarca okumuş, gayret etmiş, sınavları vermiş diş hekimlerimizin hak ettiklerinin kesildiği, bunların ödenmediği ve birileri tarafından bunların yok farz edildiği bir dönemi maalesef yaşıyoruz." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bolu'daki yangın felaketinin ardından "10 gün içerisinde sorumluları bulacağız" dediğini, aradan günler geçmesine rağmen hala sorumlularla ilgili net bir tablonun oluşmadığını söyledi.

Konuyla ilgili bugün muhalefet partilerinin milletvekillerinin bir soruşturma önergesine imza attığını belirten Çömez, iktidar milletvekillerinin, eğer kendilerine güveniyorlarsa bu önergeye imza atmaları gerektiğini kaydetti.

Çayırhan'da maden işçilerinin yaptığı eylemi hatırlatan Çömez, "Bakın özelleştirmeye karşı değiliz. Ancak peşkeşe, ranta, birilerinin cebinin doldurulmasına karşıyız. Bütün bunlar yapılırken, vatandaşın hakkının, hukukunun çalınmasına, emeğin, alın terinin yok farz edilmesine ve emekçinin ezilmesine karşıyız. O sebeple Çayırhan maden işçilerinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çömez, Gaziantep'te içinde bulundukları durumu dile getirmek için bir araya gelen fabrika çalışanlarının gösterilerinin yasaklandığını ileri sürerek, "Bırakın millet yürüsün. Bırakın millet konuşsun, bırakın millet size derdini döksün, derman, çare arasın, siz de dinleyin, kulak kabartın. 'Ne diyor bunlar' deyin, anlamaya çalışın." dedi.

Diş hekimlerinin yarın eylem yapacaklarını ifade eden Çömez, AK Parti iktidara geldiğinde 10 olan diş hekimliği fakültesi sayısının bugün 100'ü aştığını, her yıl 10-12 bin diş hekimi yetiştiğini kaydetti.

Diş hekimlerinin büyük bir sorun ve problem yumağı içerisinde olduğunu, mesleklerini keyif, huzur ve güvenle yapamadığını savunan Çömez, diş hekimlerine ödenen teşvik oranının yüzde 36'dan 24'e düşürüldüğünü söyledi. Çömez, "Yıllarca okumuş, gayret etmiş, sınavları vermiş diş hekimlerimizin hak ettiklerinin kesildiği, bunların ödenmediği ve birileri tarafından bunların yok farz edildiği bir dönemi maalesef yaşıyoruz." diye konuştu.

Diş hekimlerinin günde ortalama 25 hastaya baktığına dikkati çeken Çömez, bu yoğunlukta hastaları muayene etmenin bile mümkün olmadığını dile getirdi.

Çömez, aynı kanser, ortopedi hastalarında kullanılanlar gibi diş hekimliği alanında da Çin ve Hindistan'dan gelen çok kalitesiz ürünlerin kullanıldığını, diş hekimlerinin bu ürünleri uygularken birçok sorunla karşılaştığını öne sürdü.

Teknisyen sayısındaki yetersizliğin hasta yoğunluğunu artırdığına da işaret eden Çömez, bu konuda ciddi sıkıntı yaşandığını kaydetti.

"Demokrasiye, insan haklarına önem verilmeli"

Çömez, torba yasa ile Devlet Denetleme Kurulunun yetkilerinin artırılmasını eleştirerek, demokrasiye, insan haklarına önem verilmesini istedi.

Aynı torba yasa ile iktidarın talimatıyla şirketlere kayyum atanabilmesinin de önünün açıldığını, bu kayyumların dokunulmaz olacağını savunan Çömez, şirketle ilgili bir dava gerektiğinde, davanın şirketin olduğu yerde değil, İstanbul'da TMSF'nin olduğu yerde açılabileceğini söyledi.

Çömez, bunların, Türkiye'yi süratle demokrasiden, birinci dünya liginden, insan haklarından, özgürlüklerinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaştıran gerçekler olduğunu ileri sürdü.

Gelecek günlerde TBMM'ye Siber Güvenlik Yasası'nın sunulacağını belirten Çömez, bu yasa geçerse, Siber Güvenlik Başkanlığının hiçbir yargı kararı olmaksızın, herkesin sosyal medya hesabına, internet sitesine, mesajlarına, kişisel verilerine ulaşma imkanına sahip olacağını iddia etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TÜSİAD yönelik sözlerini de eleştiren Çömez, "Sayın Bakan sana mı soracak insanlar bu ülkede açıklama yapmak için? Senden müsaade mi alacak? Senin vazifen adaletin tesis edilmesi için orada bakanlık yapmak, ona buna parmak sallamak değil." dedi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, İnsan Hakları, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çömez: Diş hekimlerinin hakları gasp ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:37:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çömez: Diş hekimlerinin hakları gasp ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.