Çömez: Diş hekimlerinin hakları gasp ediliyor

Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, diş hekimlerine verilen teşvik oranının düşürüldüğünü belirterek, "Yıllarca okumuş, gayret etmiş, sınavları vermiş diş hekimlerimizin hak ettiklerinin kesildiği, bunların ödenmediği ve birileri tarafından bunların yok farz edildiği bir dönemi maalesef yaşıyoruz." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bolu'daki yangın felaketinin ardından "10 gün içerisinde sorumluları bulacağız" dediğini, aradan günler geçmesine rağmen hala sorumlularla ilgili net bir tablonun oluşmadığını söyledi.

Konuyla ilgili bugün muhalefet partilerinin milletvekillerinin bir soruşturma önergesine imza attığını belirten Çömez, iktidar milletvekillerinin, eğer kendilerine güveniyorlarsa bu önergeye imza atmaları gerektiğini kaydetti.

Çayırhan'da maden işçilerinin yaptığı eylemi hatırlatan Çömez, "Bakın özelleştirmeye karşı değiliz. Ancak peşkeşe, ranta, birilerinin cebinin doldurulmasına karşıyız. Bütün bunlar yapılırken, vatandaşın hakkının, hukukunun çalınmasına, emeğin, alın terinin yok farz edilmesine ve emekçinin ezilmesine karşıyız. O sebeple Çayırhan maden işçilerinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çömez, Gaziantep'te içinde bulundukları durumu dile getirmek için bir araya gelen fabrika çalışanlarının gösterilerinin yasaklandığını ileri sürerek, "Bırakın millet yürüsün. Bırakın millet konuşsun, bırakın millet size derdini döksün, derman, çare arasın, siz de dinleyin, kulak kabartın. 'Ne diyor bunlar' deyin, anlamaya çalışın." dedi.

Diş hekimlerinin yarın eylem yapacaklarını ifade eden Çömez, AK Parti iktidara geldiğinde 10 olan diş hekimliği fakültesi sayısının bugün 100'ü aştığını, her yıl 10-12 bin diş hekimi yetiştiğini kaydetti.

Diş hekimlerinin büyük bir sorun ve problem yumağı içerisinde olduğunu, mesleklerini keyif, huzur ve güvenle yapamadığını savunan Çömez, diş hekimlerine ödenen teşvik oranının yüzde 36'dan 24'e düşürüldüğünü söyledi. Çömez, "Yıllarca okumuş, gayret etmiş, sınavları vermiş diş hekimlerimizin hak ettiklerinin kesildiği, bunların ödenmediği ve birileri tarafından bunların yok farz edildiği bir dönemi maalesef yaşıyoruz." diye konuştu.

Diş hekimlerinin günde ortalama 25 hastaya baktığına dikkati çeken Çömez, bu yoğunlukta hastaları muayene etmenin bile mümkün olmadığını dile getirdi.

Çömez, aynı kanser, ortopedi hastalarında kullanılanlar gibi diş hekimliği alanında da Çin ve Hindistan'dan gelen çok kalitesiz ürünlerin kullanıldığını, diş hekimlerinin bu ürünleri uygularken birçok sorunla karşılaştığını öne sürdü.

Teknisyen sayısındaki yetersizliğin hasta yoğunluğunu artırdığına da işaret eden Çömez, bu konuda ciddi sıkıntı yaşandığını kaydetti.

"Demokrasiye, insan haklarına önem verilmeli"

Çömez, torba yasa ile Devlet Denetleme Kurulunun yetkilerinin artırılmasını eleştirerek, demokrasiye, insan haklarına önem verilmesini istedi.

Aynı torba yasa ile iktidarın talimatıyla şirketlere kayyum atanabilmesinin de önünün açıldığını, bu kayyumların dokunulmaz olacağını savunan Çömez, şirketle ilgili bir dava gerektiğinde, davanın şirketin olduğu yerde değil, İstanbul'da TMSF'nin olduğu yerde açılabileceğini söyledi.

Çömez, bunların, Türkiye'yi süratle demokrasiden, birinci dünya liginden, insan haklarından, özgürlüklerinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaştıran gerçekler olduğunu ileri sürdü.

Gelecek günlerde TBMM'ye Siber Güvenlik Yasası'nın sunulacağını belirten Çömez, bu yasa geçerse, Siber Güvenlik Başkanlığının hiçbir yargı kararı olmaksızın, herkesin sosyal medya hesabına, internet sitesine, mesajlarına, kişisel verilerine ulaşma imkanına sahip olacağını iddia etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TÜSİAD yönelik sözlerini de eleştiren Çömez, "Sayın Bakan sana mı soracak insanlar bu ülkede açıklama yapmak için? Senden müsaade mi alacak? Senin vazifen adaletin tesis edilmesi için orada bakanlık yapmak, ona buna parmak sallamak değil." dedi.