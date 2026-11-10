COP31'den somut adım bekleyen Yılmaz, Antalya'daki zirve alanını ziyaret etti - Son Dakika
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COP31'den somut adım bekleyen Yılmaz, Antalya'daki zirve alanını ziyaret etti

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COP31\'den somut adım bekleyen Yılmaz, Antalya\'daki zirve alanını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ikinci gününde Mavi Alan'ı ziyaret ederek katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Yılmaz, zirveden somut adım beklediklerini ve aslolanın eyleme geçmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) alanını ziyaret etti. Mavi Alan'da katılımcılarla fotoğraf çektiren ve televizyon kanallarının canlı yayınlarına konuk olan Yılmaz, "Bu COP'tan çok şey bekliyoruz. Bütün gayretimiz, somut adımlar çıkması. COP'un mottosu diyalog, uzlaşma, eylem. Ama aslolan eyleme geçmek" dedi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konferans alanını ziyaret etti. Mavi Alan'daki koridorda yürüyerek katılımcılarla bir araya gelen Yılmaz, fotoğraf çektirdi. Bazı televizyon kanallarının canlı yayınlarına da konuk olan Yılmaz, zirvenin atmosferi ve Türkiye'nin COP31'den beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ÇOK YOĞUN GEÇİYOR'

Zirvenin yoğun katılımla devam ettiğini belirten Yılmaz, "Çok yoğun geçiyor. Renkli bölümler var. Ülkeler tanıtımlar yapıyor. Yaklaşımlarını da sergilemiş oluyorlar. Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde de çok güzel bir tablo gördük. Sayın Aliyev'i de COP31'e bekliyoruz" diye konuştu.

'EN DOĞRU ADRES'

Türkiye'nin coğrafi konumu ve uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çeken Yılmaz, "Türkiye'de dünyanın geleceği konuşulacak. İklim konuşulacak. Dünyanın konuşulacağı en doğru adres. Doğu ile batının arasındayız. Tüm dünyayı algılayabilecek nadir ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

'TÜM GAYRETİMİZİ SARF EDECEĞİZ'

COP31'den beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu COP'tan çok şey bekliyoruz. Bütün gayretimiz, somut adım çıkması. COP'un mottosu diyalog, uzlaşma, eylem. Ama aslolan eyleme geçmek. Tüm gayretimizi sarf edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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