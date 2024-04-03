Ak Parti ve MHP üyeleri 92 geçersiz oy nedeniyle gerginlik yaşadı

Politika

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Remzi Torun 1.546, MHP adayı Zeki İpek 1.533 oy aldı, 92 oy ise geçersiz sayıldı. MHP'liler, yaptığı itirazlara ret cevabı alınca Cumhur İttifakı ortakları arasında gerginlik yaşandı. Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yakarak eylem yaptı.

SOKAK ORTASINDA LASTİK YAKARAK EYLEM YAPTILAR

Cumhur İttifakı olarak yollarına devam eden Ak Parti ve MHP arasında Çorum'un Uğurludağ ilçesinde anlaşmazlık çıktı. İttifak ortakları, ilçede seçime tek adayla girmek yerine kendi adaylarını ilan ederek seçim çalışması yaptı. Sandıktan ise 13 oy farkla kazanan olarakAK Parti adayı Remzi Torun çıktı. 92 oyun geçersiz sayıldığı seçimde sonuçlar nedeniyle gerilim yükseldi. Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yaktı, eylem yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

"HAKKIMIZI YSK'DA ARAYACAĞIZ"

Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, konuyla ilgili, "Pazar günü gerçekleşen seçimlerde 1.533 oy MHP adayı, 1.546 AK Parti adayı oy aldı. AK Parti adayının 13 farkla seçimi kazandığı görülüyor. Ancak 92 oyun geçersiz sayılması üzerine itirazda bulunduk. Geçersiz oyların bizim lehimize olduğunu bildiğimiz için İskilip İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. İlçe, talebimize ret cevabı verdi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurduk. İl Seçim Kurulu da talebimize reddetti. Hakkımızı Yüksek Seçim Kurulu'nda arayacağız" dedi Cumhur İttifakı ortağı olan 2 parti arasında ilçede çıkan tartışma dikkat çekti.