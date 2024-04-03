Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Remzi Torun 1.546, MHP adayı Zeki İpek 1.533 oy aldı, 92 oy ise geçersiz sayıldı. MHP'liler, yaptığı itirazlara ret cevabı alınca Cumhur İttifakı ortakları arasında gerginlik yaşandı. Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yakarak eylem yaptı.
Cumhur İttifakı olarak yollarına devam eden Ak Parti ve MHP arasında Çorum'un Uğurludağ ilçesinde anlaşmazlık çıktı. İttifak ortakları, ilçede seçime tek adayla girmek yerine kendi adaylarını ilan ederek seçim çalışması yaptı. Sandıktan ise 13 oy farkla kazanan olarakAK Parti adayı Remzi Torun çıktı. 92 oyun geçersiz sayıldığı seçimde sonuçlar nedeniyle gerilim yükseldi. Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yaktı, eylem yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.
Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, konuyla ilgili, "Pazar günü gerçekleşen seçimlerde 1.533 oy MHP adayı, 1.546 AK Parti adayı oy aldı. AK Parti adayının 13 farkla seçimi kazandığı görülüyor. Ancak 92 oyun geçersiz sayılması üzerine itirazda bulunduk. Geçersiz oyların bizim lehimize olduğunu bildiğimiz için İskilip İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. İlçe, talebimize ret cevabı verdi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurduk. İl Seçim Kurulu da talebimize reddetti. Hakkımızı Yüksek Seçim Kurulu'nda arayacağız" dedi Cumhur İttifakı ortağı olan 2 parti arasında ilçede çıkan tartışma dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Ak Parti ve MHP üyeleri 92 geçersiz oy nedeniyle gerginlik yaşadı - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir-teslim töreninde konuşan Bozkurt, herkesin belediye başkanı olacaklarını ve tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu belirtti.
Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.
Yüksekova ilçesinde DEM Partili Şadiye Kırmızıgül, mazbatasını alarak göreve başladı. Kırmızıgül, halka en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim günü ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Söğüt, seçimin iptal edilmesinin asıl amaç olduğunu belirtirken, yapılan itirazların kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, seçimlerde yaşanan elektrik kesintileri ve tutanaklardaki tutarsızlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Söğüt, vatandaşların iradesine sahip çıkacaklarını vurguladı.
Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.
MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Alaca'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
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