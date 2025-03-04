Costa, Suriye Lideri ile Görüştü

Politika

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

AB Konseyi Başkanı Costa, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "AB, Suriye'de demokratik, barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin desteklenmesine tam bir çaba göstermektedir. Suriye Devlet Başkanı Şara ile ilk görüşmem çok iyi geçti. Devam eden siyasi süreç ve Suriye'nin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında doğrudan bilgi almak faydalı oldu. Görüşmede, AB'nin ülkenin toprak bütünlüğüne büyük önem verdiğini vurguladım. Suriye'nin önünde, kapsayıcı ve Suriye merkezli bir siyasi süreç dahilinde ülkeyi yeniden inşa etme ve birleştirme konusunda tarihi bir fırsat bulunuyor. 17 Mart'ta yeni yöneticilerin de katılımıyla düzenlenecek Brüksel Suriye Konferansı'nı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. - KAHİRE