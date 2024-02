Politika

Cumhur İttifakı Balıkesir belediye başkan adaylarını tanıttı

BALIKESİR - 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Balıkesir'deki belediye başkan adayları düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak üzere 20 ilçe belediye başkan adayını tanıtan AK Parti Teşkilatı Balıkesirlilerden güçlü biri destek istedi.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla gerçekleşti. Kurtdereli Spor Salonunda 20 ilçeden gelen partililerin büyük katılımı oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Yücel Yılmaz'ı bir kez daha ilan ederken 20 ilçenin 2'si MHP'li 18'i AK Partili belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ünlü sanatçı Uğur Işılak'ın verdiği konserle başlayan aday tanıtım töreni daha sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Konukların yerini almasının ardından protokol konuşmalarının gerçekleştirildiği aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Balıkesirlilerden 31 Mart'taki seçimlerde bir kez daha kendilerine destek vermelerini istedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir: "20 ilçemizle seçime hazırız"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir aday tanıtımının açılışında yaptığı konuşmada Balıkesir olarak başta büyükşehir belediyesi olmak üzere 20 ilçe belediye başkanlığına talip olduklarını belirtti. Aydemir, "Bugun Balıkesir için yeni bir hikaye yazma zamanı. İnşanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle insan ve hizmet odaklı AK Belediyecilikle tanışmadan önce Balıkesir'in her şeyin en iyisini hak ediyordu. Ak Belediyecilikle tarih yazan Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 ilçede Ak Kadrolarını açıklamanın gururunu yaşıyorum. Bizler AK Parti belediyeleri olarak laf değil icraat üretiyoruz. AK Parti yerel yönetimler eliyle şehirlerimizin ve hemşerilerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaktadır. Tek amacımız; bizden desteğini ve güvenini esirgemeyen millete hak ettiği hizmeti sunmaktır. Bizler millete efendi değil hizmetkar olarak yola çıkmışızdır. İnşallah en kısa sürede belediyesi bizde olmayan ilçeleri bu zulümden kurtaracağız. Buradan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza ve vekilimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışmalarına bizzat şahit olduğum 62 aday adayı arkadaşımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yaptığımız istişareler sonucu 20 ilçemizde seçilen belediye başkan adaylarımıza bu çıktıkları yolda başarılar dilerim. Allah'ın izniyle teşkilatımızın gücüyle AK Parti Balıkesir'in 20 ilçesinde seçime dimdik hazır. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Yücel Yılmaz: "1 Nisan'da Balıkesir'in coşkusu İstanbul'u saracak"

Halen Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren ve 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın başkan adayı olarak açıklanan Yücel Yılmaz da yaptığı konuşmada seçimlere hazır olduklarını dile getirdi. Yılmaz, "Biz hazırız, 20 ilçeyi de gerçek belediyeyle tanıştırmak için hazırız. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrar 2024-2029 AK Parti Cumhur İttifakı adayı olarak sizlerin nezaretinde İstanbul'da aday gösterildik. O günden sonra titiz çalışmalarla bugüne geldik. 20 ilçemizden iki tanesinde Cumhur İttifakı ortağı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden adayımız çıkıyor, 18 ilçemizde de AK Parti adayları çıkıyor ve biz hazırız. Nasıl AK Parti'nin nerede başkanı varsa diğer partilerin yaptığının 10 katı iş yaptıysa Balıkesir'de de 2019-2024 arası bütçemizden eserlerimize, yaptığımız işten Balıkesir'in kimliğini kazanmasına her yerde kat ve kat ilerideyiz. Milletimizden bir daha bizi tercih etmesini istiyoruz. Çünkü biz bu şehirle dertliyiz, derdimiz var. Şehrimizi kişilikli, kimlikli, marka şehir yapmak istiyoruz. Kadınların çocuklarını güvenle belediyenin tesislerine, sokaklara, sahil kenarlarına bıraktığı ve emin oldukları bir şehir istiyoruz. Biz, şehrine değer katan tüm kooperatiflerin, kadın emeği ve gücünün değerli olduğu bir şehir olmak istiyoruz. Biz, tarihine sahip çıkan bir şehir olmak istiyoruz. Çiftçisinin ürettiği malı katma değeri yüksek değerle Balıkesir'in dışındaki illere arz eden bir şehir olsun istiyoruz. ve çalışıyoruz. Ben belediye başkanı adaylarımıza güveniyorum ve hep beraber Balıkesir'i gerçek belediyecilikle 20 ilçemizde buluşturmaya hazır mıyız? Coşkuyu görüyorsunuz Sayın Genel Başkan Yardımcım. Cumhurbaşkanımıza Balıkesir emin ellere emanet diyebilirsiniz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da Balıkesir coşkusu İstanbul'u saracak" diye konuştu.

Erkan Kandemir: "Cumhurbaşkanımız Balıkesir'den rekor oy bekliyor"

Aday tanıtım töreninde son olarak kürsüye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir çıktı. Kandemir yaptığı konuşmanın ardından büyükşehir belediye başkanı ve 20 ilçe belediye başkan adayını tek tek açıkladı. Kandemir konuşmasında şunlara yer verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etmek istiyorum. Bizim AK Parti Belediyeciliğinin anlayışını kavramış, şehrini nakış nakış işlemiş, her sokağında, her hanesinde bir izimiz olsun diye gayret etmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Yücel Yılmaz'ı Balıkesirlilerin huzuruna çıkarıp emanet ediyoruz. Ben kendisini bugüne kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla kutluyorum. Bizim Türkiye'de işte belediyecilik nasıl yapılır bakın diye örnek verdiğimiz belediyelerinden bir tanesi. Onun için inanıyorum ki 31 Mart'ta Balıkesirli hemşerilerimiz Yücel Yılmaz'a bir kez daha yeniden yetkiyi daha güçlü verecek ve hizmet yarışı devam edecek. Türkiye çok sınamalardan geçerek bugüne geldi. Şimdi ortalığa dökülenlerin, sokağa dökülenlerin şöyle bir maziye bakmak lazımdır. 14 Mayıs'tan önce millete parmak sallayanlar, ötekileştirenler, teröristlerin temsilcileriyle kol kola yürüyenleri inanıyorum ki Kuvayi Milliye şehri Balıkesir inşallah 31 Mart'ta bir kere daha gereğini söyleyecek, hakkı neyse o hakkı verecek. Bunlarda genel başkan değişince acaba ne olacak diye merak ettik. İlk icraatları ne oldu biliyor musunuz? Şehitlerimizin olduğu gün mecliste bütün partiler bir araya geldi ortak bildiri yayınladılar. İki parti hariç. Birisi HDP ne olduğunu biliyoruz, diğeri CHP. İsimler değişir; genel başkanlarının ismi değişir, bunlarda anlayış değişmez. Kuvayi Milliye şehri kimin ne olduğunu gayet iyi bilir diye düşünüyorum. Balıkesir inşallah 31 Mart'ta kim nerede duruyorsa onun gereğini yapacaktır. Biz iddialıyız. Bu şehrin her ilçesine hizmet etmek için gönlümüz, heyecanımız, projemiz, aşkımız var. Fırsat verilirse elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımızın ve merkezi hükümetin desteğiyle evvel Allah yapacağız dişe düşünüyoruz. Nice güzel işler yaptık, daha fazlasını yapacağız. Çünkü bizim gönlümüzde millet sevdası, aklımızda ilham aldığımız tarihimiz, sorumluluk olarak da çocuklarımıza, eşlerimize, sevdiklerimize, görmediğimiz torunlarımıza onların çocuklarına bir borcumuz olduğuna inanarak siyaset yapıyoruz. Onun için milletimizden bir kez daha yeniden Balıkesir'de güçlü bir destek istiyoruz ve bekliyoruz. Ben şu salondaki heyecanı, birliği ve beraberliği muhafaza edersek Balıkesir'de bize inşallah gereken desteği fazlasıyla vereceğine inanıyorum. Sizlerden bir istirhamımız var. Buraya gelirken Cumhurbaşkanımız "Balıkesir'de ben Türkiye'deki büyükşehir arasında rekor kırabileceğimiz bir şehir olarak gördüğüm için başka bir netice bekliyorum" dedi. Balıkesir hazır ve kararlı mı? Biz bu işleri emanet olarak gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Yerel seçimlerde vatandaşlarımız şehirleri bize emanet ederken onların geleceğe dair hayallerini değil bugüne dair namuslarına, paralarına, geleceklerine, hayallerine, yaşamlarına, ekmeklerini bize emanet ettiklerini bildiğimiz için gözümüz gibi bakıyoruz. Biz başkan adaylarımıza güveniyoruz. Balıkesir'den bir kez daha güçlü bir destek istiyoruz.