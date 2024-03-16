Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Hemşehrileriyle Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, aynı gün içinde Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Muhtarları ziyaret eden Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Tosun, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi'nden başlayarak Torba'ya kadar uzanan güzergahta hemşehrileriyle buluştu, moral depoladı. İlk olarak Yalıçiftlik Mahallesi'ne giden Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, burada pazaryerini dolaştı, esnafın ve vatandaşların hatırını sorup, taleplerini dinledi. Bodrum'un her mahallesine çağdaş, Bodrum'da yaşayan vatandaşlara layık, yarı açık pazaryerleri yapacaklarını müjdeleyen Tosun daha sonra Muhtar Halil Köse'yi ziyaret ederek, bölge için hazırladığı projeleri anlattı.

Bodrum spor'umuza UEFA standartlarında stat sözümüz var

Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ile Bodrum Belediye Meclis üyelerinin de eşlik ettiği saha gezisinin bir sonraki durağı Bodrumspor Futbol Kulübü İsmail Altındağ tesisleri oldu. Tesis genel müdürü Süleyman Tekgül ve idari kadroyla bir araya gelen Mehmet Tosun, spor projelerini anlatarak "Bodrum'da biz göreve geldiğimiz takdirde başta Bodrumspor'umuz olmak üzere, profesyonel ve amatör tüm kulüplerimiz ve başarılı sporcularımız için çok güzel işler yapacağız. UEFA standartlarındaki Yeni Şehir Stadımızı Kızılağaç'ta hizmete sunduktan sonra, her mahallede gençlerimiz, çocuklarımız için spor kompleksleri oluşturacağız" dedi.

Mehmet Tosun, daha sonra Yalıçiftlik Kahvesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgenin belediyeden beklentilerini dinledi. Yol ve altyapı dışında en acil sorunun sağlık hizmetine ulaşım olduğunu kaydeden Tosun, "İlk işimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olacak. Bizim projelerimizden biri de Aile Sağlığı Merkezlerinin şartlarını iyileştirmek. Sağlık ocağının şu anki durumu vahim. Acil olarak ilgilenmemiz gerekiyor" dedi. Tosun, Yalıçiftlik Mahallesine derhal bir banka ATM'si kurulması için girişimde bulunacağını da söyledi.

Tosun'a Güvercinlik'te renkli karşılama

Mehmet Tosun daha sonra Güvercinlik'e hareket etti. Burada Türk bayrakları, marşlar ve sevgi seliyle karşılanan Tosun, miting tadında bir halk buluşması gerçekleştirerek, Güvercinlik'ten başlayarak Bodrum'un tüm mahallelerinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Bodrum ilçe sınırının başladığı Güvercinlik'ten Turgutreis'e kadar olan yol güzergahını aydınlatarak ışıl ışıl yapacaklarını söyleyen Tosun, ardından Güvercinlik Mahallesi'nin yol, otopark sorununa el atacaklarını, gündüz bakımevi ve çocuk parkı için de düğmeye basacaklarını belirtti.

Mehmet Tosun, "Bu 31 Martta, hep birlikte Bodrum yerelinde hizmet edecek kadroları seçeceğiz. Doğup büyüdüğüm bu topraklarda yaşayan hemşehrilerime sesleniyorum, genel seçimde hangi partiye oy verirseniz verin, 31 Martta sizlerden destek istiyorum, beş yıllığına yetki istiyorum. Eğer biz size verdiğimiz sözleri yerine getirmezsek, beş yıl sonunda bizi değiştirin. Biz sizlere hizmet edebilmek günleri için iple çekiyoruz. Seçildiğim takdirde, hem büyükşehir ile hem de merkezi hükümetin bakanlıkları arasında koordinasyon sağlayan, iyi ilişkiler geliştiren ve projeleri Ankara'da takip eden bir belediye başkanı olacağım" dedi.

Mehmet Tosun, Güvercinlik'te esnaf turu yaptıktan sonra, Torba'ya hareket etti. Torba Muhtarı Suat Kaya'yı ziyaret eden Tosun, burada güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlarla sohbet etti. Torba sakinlerinin yol ve otopark sorununu çözeceğini söyleyen Tosun, Bodrum Otogarı'nın Torba girişinde bir trafik yoğunluğuna yol açtığını belirterek "Biz uyardık, otogar yerinin yanlış olduğunu söyledik fakat ne yazık ki yapıldı. Burada planlanan yeni Küçük Sanayi Sitesi konusunda da esnafımızla, muhtarlarımızla bir araya gelerek yeni bir çözüm geliştireceğiz. Torba'nın her sorununa hakimiz, çözüm de bizde" diye konuştu.

Bodrum'un bir dünya kenti olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yerinden yaşamak için insanların buraya geldiğini söyleyen Tosun, "Bu belediye herkesin belediyesi. Yereldeki tüm ihtiyaçları kurmak üzere kurulmuş bir kurum belediye. Belediyenin tek patronu vatandaştır. Şu an ne yazık ki çok kötü durumdayız. Belediye doğru iş yapmıyorsa, değiştirmek lazım" dedi. - MUĞLA