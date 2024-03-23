Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Turgutreis\'te İftar Yaptı

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, iftarı birlikte yaptığı Turgutreis sakinlerine, "Yıllardır kenara itilen, unutulan, yolları, kaldırımları, suyu, arıtması olmayan Turgutreis'te iş başa düştü. Olmuyor arkadaşlar, bunlar bu işi yapamıyorlar" dedi.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, bir gününü Turgutreis'te geçirdi. Sabahın ilk saatlerinde Dereköy'den saha gezisine başlayan Tosun, beraberinde Meclis Üyesi Adayları ile birlikte esnafın, vatandaşların derdini dinledi, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına "Beş yılda Bodrum'un tüm problemlerini çözmenin sözünü veriyoruz" mesajı verdi.
Tosun, "Bizim belediye başkanlarından, uzaktan İstanbul'dan gelecek desteğe ihtiyacımız yok. Biz Bodrum halkına güveniyor, inanıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Bodrum'u gerçek bir belediyecilik anlayışıyla buluşturmak için sizlerden 31 Mart'ta desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.
"Ailece CHP'li olmamıza rağmen ilk kez size oy vereceğiz"
Turgutreis çarşı ve sanayi sitesinde de dolaşan Mehmet Tosun, vatandaşların ve esnafın sevgi gösterileriyle karşılandı. Tosun, "Turgutreis'i kurtar başkanım", "Bu sene olacak inşallah, sizinle birlikteyiz", "Yağmur yağdığında karşıdan karşıya geçemiyoruz.", "Engelli annem, evden dışarı çıkamıyor", "Yol yok, kaldırım yok, arıtma yok. Turgutreis'e çözüm gerekiyor", "Tek umudumuz siz kaldınız" diyerek dert yanan vatandaşlara, Turgutreis'i hak ettiği hizmete kavuşturma sözü verdi.
Turgutreis'te yaşayan bir vatandaşın "Ailece CHP'li olmamıza rağmen ilk defa size oy vereceğiz. O kadar inanıyoruz ki size. Konacık'ta yeni bir Almanya oluşturmuşsunuz" şeklindeki sözlerine teşekkür eden Tosun, "Belediyecilik bilgi, deneyim, birikim işidir. Benim o deneyimim de bilgim de var. Sizlerin başını asla yere eğdirmem. Verdiğim tüm sözleri de mutlaka yerine getiririm. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.
"Sıradan bir belediye başkanı olmayacağım"
"Turgutreis'i yeniden düzenleyeceğiz" diyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Yollarımız düzelecek, kaldırımlarımız olacak, engellilerimiz için kentimizi yaşanabilir hale getirme sözümüz var. Arıtmadan yollara kadar yapacak çok işimiz var. Bir belediye, kaynaklarını doğru projelere kullanmak zorunda. Bodrum'da bugün o kadar çok sorun biriktirdik ki, belediye bütçesiyle bunların altından kalkmak mümkün değil. Bodrum, turizm gelirleriyle Türkiye ekonomisine kazandırıyor fakat hak ettiği yatırımı, hizmeti alamıyor. Biz bu hizmeti memleketimize getirmek için bu yola çıktık. Bizim dönemimizde sıradan bir belediyecilik yapmayacağız. Ben sıradan bir belediye başkanı olmayacağım. Bizler, Bodrum ile Büyükşehir ve Bakanlıklar arasında köprü olacağız ve sözünü verdiğimiz her projeyi hayata geçireceğiz" dedi.
Tosun, "İki çocuğum var, onları götürebileceğim bir park bile yok" diyen bir anneye ise "Size söz veriyorum, çocuklar gençler yaşadıkları yerde spor yapacak, sosyalleşecek. Kadınlar, ürettiklerini kuracağımız e-ticaret platformu üzerinden Türkiye'ye hatta dünyaya satacak, gelir elde edecek. Turgutreis'e kapalı bir spor salonu, çocuk oyun parkları, el sanatları ve meslek edindirme kursları, kültür merkezi sözümüz var. Belediye hizmetlerinin tümünü alabileceğiniz bir hizmet binasını acilen oluşturacağız. Pazar yerini de eski yerine taşıyacağız. Burada su, yol, ulaşım sorunu kalmayacak" sözleriyle yanıt verdi.
"Arkadaşlar, değiştirin, yapamıyorlar"
Mehmet Tosun, daha sonra Akçaalan'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu. Burada coşkuyla karşılanan Tosun, Bodrum halkının 31 Mart'ta geleceğini oylayacağını söyleyerek, şöyle devam etti: "İşimiz gücümüz Bodrum, Muğla diyorlar. Madem işiniz gücünüz Bodrum'du bugüne kadar ne yaptınız? Benim güzel memleketim Bodrum, can çekişiyor. Madem işiniz gücünüz Bodrum'du, neden çalışmadınız? Arkadaşlar değiştirin, gerçekten belediyecilik yapamıyorlar. Olmuyor. İşi bilen gelsin. Hep birlikte bu süreci yönetelim. Geldiğimiz noktada belediye vatandaşına, vatandaş belediyesine güvenmiyor. İrtibat kopmuş, memnuniyet yüzde 20'lere düşmüş. Bu bir şirket olsa, o şirket iflas eder. Verdiğimiz sözlerden birini bile yerine getiremezsek o zaman da bizi değiştirin. Karar da sizin, oy da sizin, irade de sizin."
Mehmet Tosun, iftar yemeğinin ardından Bodrum Karadenizliler Derneği Başkan ve üyeleriyle bir araya geldi. Bodrum'un bir kardeşlik ve hoşgörü kenti olduğunu söyleyen Tosun, "Biz bütün renklerimizi seviyoruz, kucaklıyoruz. İyi ki varsınız" dedi. - MUĞLA
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