Cumhur İttifakı\'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

SABAH NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başlayan Kurum, Eyüpsultan Camii'ndeki sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİZİ HEP ÇALIŞIRKEN GÖRECEKSİNİZ"

Kurum "Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonrada öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullularla el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele kol kola inşallah bu süreci yürüteceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZİN NE EKSİĞİ VAR NOT ALDIK"

Kurum "Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru... Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

AK PARTİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI EŞLİK ETTİ

Kurum'a eşlik edenler arasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, İBB Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı da vardı.