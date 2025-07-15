Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar

Erdoğan\'dan Meclis\'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
15.07.2025 15:29  Güncelleme: 15:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çerçevesinde TBMM'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır. O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanlar da milletin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir'' dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de anma programı düzenlendi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anma töreninde yaptığı konuşmadan satır başları şunlar oldu:

"Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizin ruhları için Fatihalarımızı okuduk. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur şekilde kalkışmayı durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece vatanına bayrağına ezanına sahip çıkan gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Caddeleri, meydanları dolduran, geleceğine sahip çıkan, zilleti esaret şehadeti minnet bilen vatandaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum. Bizler için dua eden, tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum.

15 Temmuz'da geleceğine ve iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma şükran duygularımı ifade ediyorum. Dost ve kardeşlerimiz dualarıyla direnişimize destek oldu. O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik.

"FETÖ ELEBAŞININ TUZAĞI MİLLETİMİZİN DURUŞU İLE DARMADAĞIN OLMUŞTUR"

Bu mübarek toprakların ışığı yeryüzünün farklı noktalarını da aydınlattı. Asırlardır şehit kanları ile sulanan topraklar tarihe yön veren topraklardır. Bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren millettir. O millet Çanakkale'den sonra 15 Temmuz gecesi bütün varlığı ile kıyamete kadar iftihar ile anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir. Son nefesini vatansız olarak nefes verip bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur.

Ülkemizi sürüklemek istedikleri kirli bataklık o gece ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi alnımızın akı ile verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece verdiğimiz sınavın tarihimizde bir eşi daha yoktur. O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Akı da karası da geçitte belli oldu. Bir yanda milletimiz kahramanca direnirken birileri geç bile kalındı diyordu. Şehitlerimiz gazilerimiz, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri de buna oyun diyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerinde koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu.

"DARBEYE ALKIŞ TUTANLAR UTANÇLA ANILACAK"

Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbecilere direnenlerle onları alkışlayanları, pusuya yatıp kimin kazanacağını izleyenleri gördük. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır. O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanlar da milletin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalini savunurken sizler de demokrasiye, milletin iradesine canınız pahasına sahip çıktınız. Milli mücadele günlerindeki gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın tüm vekillerimize milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin boşa gitmedi. Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden yolun kilidini açacaktır.

Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. Demokrasimizin sorun çözme kapasitesine güveniyoruz. 15 Temmuz'daki gibi milletimizin tüm farklılıkları bir yana bırakıp ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine destek vereceğine yürekten inanıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Politika, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    iyi de kimsenin darbeye alkış tuttuğu yok ki. kendiniz bulastirdiniz fetoyu bu ülkeye. şimdide oy için sağa sola yapistiriyorsunuz. 3 0 Yanıtla
  • 183566:
    15 temmuz'un gerçekleştirenler ve onları o güne kadar destekleyenler de hiçbir zamanunutulmayacaklar..! 0 0 Yanıtla
  • kara7522:
    halk sizin kelleyi kurtardi ,siz ne yaptiniz zam zam zam yine zam, 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar - Son Dakika
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