Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Öte yandan Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu da YÖK üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de üniversitelere yapılan yeni rektör atamaları yer aldı.

7 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Söz konusu atamalar şöyle:

- Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer

- Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya

- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş

- Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel

- İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse

- İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın

YÖK'E YENİ ÜYE

Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) da yeni bir atama yapıldı. Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu YÖK üyeliğine atandı.

ÇOK SAYIDA ATAMA

Öte yandan çeşitli kurumlara da atamalar yapıldı. Yayımlanan kararlara göre; Kişisel verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığına Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur ve Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.