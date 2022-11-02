Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir

02.11.2022 13:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Geçen ay İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı Tuzla'daki açılış töreninde Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik saldırıya da değinen Erdoğan, "Huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum. Orada yapılan linç girişimi helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıkmıştı.

PROTESTO SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür eden Yazıcı, protesto edilmişti. Konuşma sırasında başlayan protesto Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü. Bazı kişiler aracına doğru ilerleyen Yazıcı'ya yönelik saldırı gerçekleştirmiş, olayların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yazıcı'ya tepki göstermişti.

Erdoğan'dan Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı.

İMAMOĞLU: ÖVMEYE YÖNELİK HAZIRLIK YAPMIŞ

İmamoğlu, "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Ne yapsın adam put gibi bir ağıza bakıyor. Ben valla Mevlana gibi dönüyorum dönüyorum milyonlara bakıyorum, doyamıyorum. O şimdi övmek istiyor tabii. Övmeye yönelik hazırlık yapmış. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir

ERDOĞAN'DAN TUZLA'DAKİ SALDIRIYA TEPKİ

Bugün AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki açılış töreninde yaşanan saldırıya da değindi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum. Orada yapılan linç girişimi CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir. O tesisler benim belediye başkanlığım döneminde yapılmıştır. Bunlar, bunları tekrar açma gayretine girerek hava yapıyorlar. Bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir - Son Dakika


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