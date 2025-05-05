Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.

05.05.2025 23:59
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO'yu ziyaret etti. ATO yönetimiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

ATO BAŞKANI BARAN'DAN ZİYARETE İLİŞKİN PAYLAŞIM

ATO Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir. Ziyaretleri vesilesiyle, Ankara Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi sunma, üyelerimizin beklentilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduk. Özellikle, Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşların artırılması, başkentimize modern bir fuar alanı kazandırılması gibi stratejik öneme sahip başlıkları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürekten inanıyor; bu vizyon doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını ziyaret etti - Son Dakika

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