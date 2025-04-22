Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Avusturalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; Türkiye ile Avusturalya arasındaki tarihi köklere sahip dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırmak için ticaret, turizm, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

GAZZE MESELESİ GÜNDEMDE

Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ortaya koyduğu saldırgan tutumun sonlandırılması için uluslararası toplumun gayretlerini artırması gerektiğini, Gazze'de insani krizin iyice derinleştiğini, bir an önce bölgeye kesintisiz yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti. Görüşmede; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.