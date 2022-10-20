Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

20.10.2022 09:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan "TC-TUR" uçağı ile Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan "TC-TUR" uçağı ile Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı olan Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine ve bölgenin kalkınması için başlatılan projelerin temel atma törenlerine de katılması bekleniyor.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca İkili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik Azerbaycan ziyaretinin ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika

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