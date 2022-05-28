Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel barış ve istikrar adına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yiğit mensuplarının, Karabağ'da tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafere imza attıklarını ifade etti.

44 günlük vatan muharebesinin akıl, teknoloji ve cesaret bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, bu süreçte Azerbaycan ile paylaştıkları savunma sanayi ürünlerinin başarısına bütün dünyanın şahit olduğunu söyledi.

Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinde geldikleri yerin önemli olduğunu ancak henüz önlerinde katedilecek çok mesafe bulunduğunu belirterek, her hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine güvendiklerini, TEKNOFEST'in de bu güvenin sembolü bir etkinlik olduğunu kaydetti.

"Azerbaycan gençliğinin yeteneklerini sergilemesi için burası önemli bir platform"

TEKNOFEST'i yurt dışında ilk defa can Azerbaycan'da düzenlemenin heyecanı ve haklı gururunu paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan gençliğinin becerilerini, yeteneklerini sergilemesi ve geliştirmesi için burası önemli bir platform özelliği taşıyor. TEKNOFEST yarışmalarında çalışmalarıyla dereceye giren siz gençlerimiz yarının insansız hava araçlarını, yapay zekalarını, dijital teknolojilerini üreten ve geliştiren bilim insanları olacaksınız. Azerbaycan'la birlikte daha nice projelerde gençlerimize yeni ufuklar açmayı ve milli teknoloji hamlemizi birlikte gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. TEKNOFEST Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan davetli misafirlerimizin de yer alması bahtiyarlığımı daha da artırıyor. Türk dünyasının, en yeni teknolojileri üretecek genç nesillerle çığır açacak atılımlar gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. TEKNOFEST kuşağı, bugüne kadar Türkiye'de son derece güzel projelere imza attı. Azerbaycan'da da aynı başarıyı yakalayacağımızdan şüphe duymuyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bu tür platformlarda temelleri atılacak yeni ve daha büyük iş birlikleriyle ortak geleceğimizde daha etkin bir konuma erişeceğine inanıyorum."

"Vakit artık bu topraklarda başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazmanın vaktidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa Beyannamesi'nde belirttikleri üzere, savunma sanayi alanında ortak araştırma ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmesi yönünde gayretlerin kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi.

Her alanda olduğu gibi uzay ve havacılık alanında Azerbaycan ile yakın iş birliği içinde olacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında kardeş ülkelerimizdeki uzay ajansları ve ilgili makamlar bir araya geliyorlar. Vakit artık bu topraklarda başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazmanın vaktidir. Maziden ve geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in, Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz."

Erdoğan, Azerbaycan'ın her alanda inkişaf yolunda sergilediği başarılara bizzat şahitlik ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Karabağ ve Doğu Zengezur'da Türkiye'nin de rol aldığı yeniden imar ve ihya süreciyle büyük dönüş için sürekli şartlar oluşturuluyor. Atalarımızın dediği gibi ne ekersek onu biçeriz. Biz yıllardır mayın döşenen bu topraklara artık gelişmenin, kalkınmanın, refahın, barışın tohumlarını ekiyoruz. Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Füzuli Uluslararası Havalimanı'nı geçtiğimiz yıl kardeşim İlham Bey'le birlikte açmıştık. Şimdi sırada Zengilan ve Laçın'daki havalimanı projeleri var. Ağdam Sanayi Parkı ve Araz Vadisi Ekonomik Bölgesi de işgalden kurtarılan topraklardaki potansiyelden istifade edilmesine imkan verecek. Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentler, bunların kurulmasına ilişkin projelerde birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğine işaret eden Erdoğan, "Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalin gerçekleşmesine katkıda bulunan Azerbaycan makamlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yönetimine, diğer kurumlara, katılımcı gençlere ve emeği geçenlere şükranlarını sunan Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi

Programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından üzerlerinde TEKNOFEST montu bulunan Erdoğan ve Aliyev, etkinlik alanında birbirlerine sarıldı.

Daha sonra, Erdoğan, Aliyev ve Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ın yarışmalarında dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdi. Selçuk Bayraktar, Erdoğan ve Aliyev'e plaket, Sancar'a da hediye takdim etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı.

İki lider program sonunda katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirirken, kollarını önlerinde kenetleyerek TEKNOFEST pozu verdi.

Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterini izlediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Erdoğan ve Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.

İki lider, TEKNOFEST alanını gezerken, Bayraktar TB2 de uçuş yaparak havadan görüntü kaydetti.

Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

Gösteri sırasında etkinliğe katılan bakanlar da TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.

(Bitti)