Cumhurbaşkanı Erdoğan bahriyelilerle bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahriyelilerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzdan itibaren bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz.

30.03.2025 18:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzdan itibaren bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz. İnşallah Amfibi Komandolarımızla kıyılarımız artık çok daha güvenli, çok daha istikrarlı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli personelin bayramını tebrik etti. Erdoğan, bahriyelilere hitaben yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman bahriyelilerimiz, sizleri en kalbi duygularla, muhabbetle selamlıyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin güzide birliklerinde vazife icra eden tüm askerlerimizin, her bir personelimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum. Bin yıldır vatanımızın bekası, milletimizin istikbal ve istiklali uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu ülke için gözlerini kırpmadan nice bedeller ödeyen tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine aynı şekilde hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amfibi Kolordu Komutanlığı personelinin yaptığı görevlerle üstün gayret sergilediğini söyleyen Erdoğan, "Amfibi Kolordu Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizler her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında, Çanakkale'de görev yapıyorsunuz. Bugüne kadar çevre denizlerimizde üstlendiğiniz görevlerin yanı sıra Arnavutluk, Afganistan, Kosova, Lübnan ve Libya'da yakın zamanda başarıyla icra ettiğiniz insani yardım, uluslararası destek, tahliye ve afet yardım harekatlarında üstün gayretler sergilediniz. Halihazırda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden teröristle mücadele operasyonları ile birlikte Arnavutluk, Libya, Azerbaycan ve Katar'da barış ve güvenliğin tesisine önemli katkılar sunuyorsunuz. Önümüzdeki temmuzdan itibaren bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz. İnşallah Amfibi Komandolarımızla kıyılarımız artık çok daha güvenli, çok daha istikrarlı olacak. Mavi vatanın muhafazası ve müdafaasındaki üstün gayretleriniz dolayısıyla her birinizi tebrik ediyor, bahriyelilerimizin her birinin alnından öpüyorum. 'Denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun' diyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Ramazan Bayramı'nı bir kez daha canıgönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve aziz milletimize hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan bahriyelilerle bayramlaştı - Son Dakika

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